Primele reacții ale concurenților „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, după ce Anisia Gafton a fost declarată câștigătoare

Anisia Gafton a fost declarată „Regina Junglei”, după ce a câștigat finala emisiunii „Sunt celebru, scoate-mă de aici” de pe Pro TV.

Cel de-al doilea sezon al emisiunii „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” a adus în fața telespectatorilor 18 celebrități din România care au renunțat la confortul de acasă și au acceptat cea mai intensă provocare a vieții lor – să stea față în față cu cele mai ascunse frici, timp de 12 săptămâni. Joi seară, reality show-ul Sunt celebru, scoate-mă de aici! s-a încheiat, iar telespectatorii au decis ca Anisia Gafton să fie încoronată Regina Junglei.

Anisia Gafton a câștigat emisiunea „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”

După 3 luni în care au stat sub cerul liber și au trecut peste toate barierele fizice și mentale, într-un carusel de emoții, încercând să ducă la bun sfârșit toate probele, Anisia Gafton și Giani Kiriță au fost cei doi concurenți finaliști care au intrat la votul publicului.

Iar telespectatorii au decis că Anisia este cea care merită titlul de Regină a Junglei.

„Câștigarea acestui show este într-un fel recunoașterea eforturilor mele mentale. În junglă, eu nu m-am luptat cu ceilalți, eu m-am luptat cu mine. A trebuit să reușesc să trec peste niște situații foarte grele, extreme. Să stai cu tarantule, șerpi, să dormi în ploaie, sub cerul liber, să treci peste un uragan… La un moment dat, nu mai puteam pentru că nu mai aveam forță în mine, nu mai aveam vlagă de la foame. A fost o evoluție fantastică. Mi-am depășit limitele și mă bucur pentru asta”, a spus Anisia Gafton imediat după ce a aflat că a câștigat.

În urmă cu puțin timp, Anisia a postat și un mesaj pe rețelele de socializare, în care spune că este „recunoscătoare” pentru experiența avută în jungla dominicană.

De asemenea, ea a ținut să îi mulțumească lui Ruxi care a decis să se retragă din competiție și i-a cedat locul Anisiei.

„Le mulțumesc tuturor coechipierilor care au fost alături de mine și tuturor colegilor cu care am împărțit această experiență, le mulțumesc tuturor apropiaților care mi-au trimis gânduri bune și au fost alături de mine, le mulțumesc celor de la Pro TV pentru că mi-au dat ocazia să particip la un asemnea concurs și să capăt o experiență unică în viață. Și bineînțeles că vă mulțumesc din suflet vouă, celor de acasă care m-ați votat, care ați crezut în mine”, a transmis Anisia Gafton pe rețelele de socializare.

Ruxi a renunțat la emisiune în favoarea Anisiei

Anisia i-a adus mulțumiri lui Ruxi, care s-a autoeliminat din competiție strigând „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, pentru a o ajuta pe comediantă să ajungă în finală.

Deși avea un avans considerabil, Ruxi a ales să renunțe.

„Ea merită și trebuie să câștige show-ul”, a justificat atunci Ruxi alegerea făcută.

Giani Kiriță, primele declarații după ce a pierdut finala „Sunt celebru, scoate-mă de aici”

Giani Kiriță a fost la un pas de a deveni Regele Junglei. Însă nu a fost favoritul publicului și a plecat de acasă cu poziția a doua. Totuși, fostul fotbalist spune că i-ar fi plăcut să dețină acest titlu deoarece a muncit foarte mult și s-a confruntat cu situații extrem de dificile în jungla din Republica Dominicană.

„Ar fi frumos pentru că am muncit foarte mult, am avut și urcușuri, și coborâșuri, n-am renunțat cu toate că am avut vreo două tentative de a renunța, fiind foarte greu, și uite că n-am renunțat și am ajuns în finală”, a declarat Kiriță pentru Fanatik.

Cât despre victoria Anisiei, Giani Kiriță spune că pentru ea, ca femeie, contează mult obținerea acestui titlu.

„Anisia este singura femeie dintre toate care a ajuns. Cum a ajuns, cum n-a ajuns, a ajuns. Contează pentru ea, ca femeie, foarte mult. Pentru că a fost foarte greu”, a precizat sportivul.

Cât despre emisiunea de la Pro TV, Giani zice că „a fost foarte greu”.

„De la fotbal și până la orice show la care am participat… credeți-mă că ăsta a fost cel mai greu concurs, cel mai dur. Nu doar în privința probelor, ci și a alimentației, a locului unde am stat, izolați, oamenii cu care am concurat, probe, frici”, a afirmat Giani Kiriță pentru sursa citată.

