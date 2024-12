Pilotul de Formula 1 Max Verstappen, tată pentru prima oară! Ce diferență de vârstă este între el și iubita lui, Kelly Piquet. Campionul mondial este mai tânăr

Campionul mondial de Formula 1 Max Verstappen și iubita lui, Kelly Piquet, au anunțat că așteaptă primul copil împreună

Max Verstappen va deveni tată pentru prima oară! Iubita lui, Kelly Piquet, este însărcinată

Max Verstappen (27 de ani) și Kelly Piquet (35 de ani) formează un cuplu din anul 2020, iar vineri, 6 decembrie, au anunțat că familia lor se extinde. Pentru șoferul de Formula 1 va fi primul copil, în timp ce Piquet mai are o fiică din relația anterioară cu pilotul de curse rus Daniil Kvyat.

„Mini Verstappen-Piquet pe drum”, au scris Verstappen și Piquet pe Instagram, în dreptul unei fotografii în care campionul de Formula 1 are mâna așezată pe burtica modelului brazilian. „Nu am putea fi mai fericiți pentru micul nostru miracol”, a mai scris cuplul.

Anunțul vine la scurt timp după ce Verstappen a fost confirmat încă o dată drept campion mondial de Formula 1. Și-a asigurat titlul după ce l-a învins pe cel mai apropiat contracandidat, Lando Norris, în Las Vegas, în noiembrie.

Verstappen, de patru ori campion, va încheia sezonul 2024 la Abu Dhabi, în weekend. A încheiat sezonul 2023 cu o victorie pe circuit și va încerca să repete performanța.

Război între Verstappen și pilotul Mercedes, George Russell

Verstappen a fost etichetat săptămâna aceasta drept „bătăuș” de rivalul său din Formula 1, George Russell, pe fondul unei dispute aprinse între cei doi. Verstappen și Russell s-au certat la Qatar Grand Prix, care a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute. Verstappen l-a acuzat pe britanic că are două fețe, după ce comisarii au concluzionat că l-a împiedicat pe Russell să se califice.

După cursă, Verstappen a declarat că și-a pierdut „tot respectul” pentru Russell, susținând că acesta a încercat să-l forțeze să primească o penalizare. Înaintea ultimei runde a sezonului 2024 din acest weekend, la Abu Dhabi, disputa lor a escaladat.

„El a făcut totul personal și oamenii trebuie să stea drepți în fața unui bătăuș ca acesta. A depășit limita și nu am de gând să accept asta. Toate acestea sunt curse, dar el a simțit nevoia să o ia personal. Nu poate face față adversității. Ori de câte ori ceva nu iese cum vrea el, izbucnește cu o furie inutilă și la limita violenței. Mi-aș dori să fie un model mai bun”, a declarat Russell, la Sky Sports.

„Pentru mine a fost inacceptabil.”

Vorbind în cadrul unei conferințe de presă de dinaintea cursei, înainte de comentariile lui Russell, Verstappen și-a reiterat poziția.

„Nu regret deloc, pentru că am vorbit serios. Și nimic nu s-a schimbat. Dacă ar trebui să o fac din nou, poate că aș fi spus chiar mai mult, știind rezultatul cursei. Încă nu pot să cred că cineva poate fi așa într-o cameră a comisarilor. Pentru mine a fost inacceptabil. (…) În toată cariera mea nu am experimentat niciodată ceea ce am experimentat în camera comisarilor din Qatar”, a declarat Verstappen.

