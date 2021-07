Oana Roman i-a dat replica Oanei Zăvoranu: „În halul ăsta de agramată”

După ce Oana Roman a publicat pe rețelele de socializare o fotografie în care apare alături de Pepe, Oana Zăvoranu a reacționat imediat: „Ursoaico, când te apropi de bichon și peruca o ia razna.”

Fiica lui Petre Roman a taxat-o imediat pentru faptul că a scris „apropi” cu un singur „i”: „Cât de frumos să dai cu hate fiind în halul ăsta de agramat!!”

Cu această ocazie, vedeta a povestit în InstaStory și ce se întâmplă în instanță. Oana Roman a dat-o în judecată pe „Querida” în noiembrie 2020, pentru „un val de acțiuni defăimătoare” la adresa ei.

Potrivit acesteia, au fost emise hotărâri judecătorești care o obligă pe Oana Zăvoranu „să înceteze orice fel de acțiuni denigratoare” săvârșite împotriva ei. Oana Roman mai spune că este hotărâtă să apeleze din nou la justiție dacă acestea nu sunt puse în aplicare.

Ce spune Oana Roman despre relația cu Pepe

Invitată recent la podcastul lui Măruță, Oana Zăvoranu a făcut o declarație surprinzătoare despre relația dintre Oana Roman și Pepe: „Ea undeva e soră dintr-o altă mamă cu Pepe. Ea m-a văzut întotdeauna, din păcate pentru ea, ca pe o rivală. (…) Ea chiar și pe la vreo 90 de ani mai speră. Știi că speranța moare ultima.

Bănuiesc că de acolo i se trage ei… Speră că îi va aranja Pepino părul, i-l va da după urechi. Întrebată de Măruță „crezi că e îndrăgostită de Pepe?”, Oana a răspuns: „Tu ce zici? Să pui în mod obsesiv poze, să etichetezi…”, a spus vedeta.

La rândul ei, Oana Roman a ținut să-și spună punctul de vedere:

„El pentru mine, ca să mai lămurim alte aberații pe care le fac tot felul de oameni pe Instagram. Eu toată viața mea mi-am dorit o familie mare și, mai ales, am visat să am un frate, pentru că eu am doar o soră, care este mult mai mare decâ mine. Nu am avut o relație apropiată.

Dumnezeu mi-a dat frate care nu este de sânge, dar este mai mult decât atât. Pepe este fratele meu, ca și cum ar fi sânge din sângele meu și-l iubesc ca pe fratele meu, cu toată ființa mea”, a declarat Oana Roman la Antena Stars, potrivit cancan.ro.

Sursă foto: Instagram