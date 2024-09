Noi probleme pentru Claudiu de la „Insula Iubirii”, după ce s-a bătut cu ispita Romeo Vasiloni. A fost luat pe sus de bodyguarzi pentru 3.000 de lei: „A rămas mască!”

Claudiu de la „Insula Iubirii” pare că atrage scandalurile ca un magnet! După o altercație cu ispita Romeo Vasiloni la gala RXF, unde cei doi s-au luat la bătaie în fața publicului, concurentul de la emisiunea de pe Antena 1 a fost implicat într-un alt conflict. De data aceasta într-un club de fițe din București, unde a creat un haos care nu a fost trecut cu vederea, fiind nevoia de intervenţia bodyguarzilor.

Claudiu de la „Insula Iubirii” a fost luat pe sus de bodyguarzi într-un club din Bucureşti

Înainte de scena de la RXF, unde Claudiu de la „Insula Iubirii” s-a luat la bătaie cu ispita Romeo, se pare că a fost implicat într-un alt scandal într-un club exclusivist din Capitală, potrivit cancan.ro. După ce a petrecut împreună cu prietenii săi într-o seară relaxantă, problemele au apărut la final, când a venit momentul să plătească nota de plată. Masa lor ajunsese la o sumă impresionantă de 3.000 de lei, dar fostul iubit al Simonei a refuzat să achite consumația.

Motivul? Claudiu Dragotă considera că statutul său de persoană publică îi oferă un tratament preferențial și nu ar trebui să plătească suma totală. Chelnerul a fost complet șocat de această atitudine, iar după ce discuțiile nu au dus nicăieri, a apelat la bodyguarzii clubului.

„El a venit cu niște prieteni, s-au distrat cu toții, doar că, la final, când să plătească, a spus că nu e normal. Că el este persoană publică și ar trebui păsuit! Chelnerul a rămas mască, doar nu era să pună el banii, a insistat, dar degeaba. Masa făcea vreo 3.000 de lei, el nu a vrut să plătească. Iar chelnerul s-a dus la bodyguarzi”, a povestit o sursă, pentru cancan.ro.

Bodyguarzii clubului au rezolvat rapid situația, luându-l pe Claudiu pe sus și forțându-l să-și plătească datoria. După ce s-a conformat, concurentul de la „Insula Iubirii” a fost escortat afară din club, iar acesta a înțeles în cele din urmă că nu poate evita plata doar pentru că este „vedetă”. Această scenă l-a lăsat pe ospătar complet surprins, iar momentul a stârnit râsete printre cei prezenți în club, care nu se așteptau la un asemenea spectacol.

Altercația dintre Claudiu și Romeo Vasiloni, o regie nereușită?

La gala RXF, pe 24 septembrie 2024, scena s-a încins când Claudiu Dragotă și ispita Romeo Vasiloni au ajuns la un conflict în plină desfășurare a evenimentului. Totul a început aparent de la niște tensiuni mai vechi între cei doi, încă de când se aflau pe insulă, alimentate de comentarii legate de fosta iubită a lui Claudiu, Simona. Într-o atmosferă deja tensionată, cei doi s-au împins reciproc, iar situația a escaladat rapid până la o bătaie în toată regula.

Publicul a fost șocat să-i vadă pe cei doi foști participanţi la „Insula Iubirii” luându-se la harță în fața tuturor, iar intervenția forțelor de ordine a fost necesară. Claudiu Dragotă a fost luat pe sus de bodyguarzi, la fel ca Romeo Vasiloni, și escortaţi afară din sală pentru a calma spiritele.

Cu toate acestea, potrivit surselor cancan.ro, acest scandal a fost doar o punere în scenă nereușită, în ciuda declaraţiilor pe care le-au oferit ulterior despre conflict.

„Nu știu de la ce a pornit conflictul. Era lângă mine acolo, trebuia să dau un interviu cu Simona. A zis de mine că nu știu ce am avut eu cu Simona și că aș fi vorbit urât despre el. El a mai avut altercații cu mine, în urmă cu o lună, imediat după Insulă, mi-a zis la fel, că am vorbit urât despre el. I-am zis: ce ai, mă, ești nebun?! Acum m-a împins și după îți dai seama că l-am împins și eu și de aici toată altercația. Eu i-am zis că nu mă bat cu el pe stradă, ca să am probleme, ne batem în gală și gata”, a spus Romeo Vasiloni pentru Spynews.ro.

„Ne-am luat din niște chestii acum o lună și tot au existat înțepături, înjurături, iar acum s-a nimerit că eram la masă unul de celălalt. Comenta la masă cu cine era el și m-am enervat și de acolo ne-am luat. Au venit bodyguazii să ne separe, ne-am trântit pe jos, a ieșit destul de nasol”, a spus şi Claudiu de la „Insula Iubirii” pentru sursa menţionată anterior.

Deși planul lor era să creeze puțină „gălăgie” pentru a atrage atenția, bodyguarzii nu au fost la curent cu acest scenariu și au reacționat conform protocolului.

