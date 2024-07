Mike Godoroja: „Acesta a fost destinul meu, creator de carieră și distrugător de viață de familie”

Mike Godoroja și Blue Spirit se află, de mai bine de două luni, în turneu național cu promovarea albumului „Viață. Iubire, Armonie, Zbor”, un material discografic care transmite real și complex trăirile, simțirile și dorințele legendarului artist. 22 de orașe vor fi vizitate pe parcursul turneului care se va încheia pe 29 noiembrie, cu o reprezentație de excepție la Arenele Romane Indoor, în București. Înainte de întâlnirea cu fanii din Capitală, am vrut să aflăm de la Mike Godoroja cât de greu este să pregătești un turneu național, după o carieră care depășește 25 de ani.

Mike Godoroja, în vârstă de 58 de ani, ne duce în culisele vieții de artist și face dezvăluiri neștiute despre anii petrecuți pe scenă, dar și din sânul familiei. Muzicianul vorbește deschis despre cea mai neagră perioada din viață, divorțul de mama gemenilor lui, o experiență peste care a trecut cu greu și pe care o descrie ca „o consecință a greșelilor ambilor parteneri”.

În exclusivitate pentru Unica.ro, celebrul rocker ne povestește despre relația cu unul din cei mai mari muzicieni ai tuturor timpurilor, americanul Chick Corea. „Acolo, la Brașov, în apartamentul de la ultimul etaj al hotelului, am trăit două ore de neșters din memoria mea sufletească”, își amintește el.

Mike Godoroja dezvăluie cum l-a schimbat divorțul: „Sunt atent, încerc să nu mai las timpul să-mi joace aceleași feste din trecut”

Mike Godoroja se declară un dependent de romantism și face o listă a tuturor lucrurile pe care regretă că nu le-a făcut până acum. Susține că n-a avut timp pentru aventuri de-o noapte și recunoaște că a prioritizat mulți ani cariera. Mike Gorodoja de declară un tată fericit și vorbește despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru Ana Maria și Alexandru, gemenii lui în vârstă de 21 de ani.

„Mi-am suflecat mânecile, am numărat arginții din punguța mea nu foarte mare și a trebuit să trag patru ani de zile să pot să plătesc o facultate. Un conservator care să-i ofere un viitor”, ne spune Mike Gorodoja.

După experiența dureroasă a divorțului, și-a găsit echilibrul alături de Cristina, alături de care spune că nu mai repetă greșelile trecutului. Mike Godoroja spune că a devenit atent la relație și la iubita lui, căreia îi cumpără aproape zilnic flori și îi face complimente constant.

Crezi în paranormal, viziuni, premoniții, destin? Te-ai confruntat vreodată cu așa ceva?

Eu am primit de la bunica educația spirituală. Am aflat de la dânsa de Dumnezeu și de atunci drumul meu a fost în această direcție. Poveștile din Biblie spuse de bunica mea m-au inspirat să trăiesc mereu cu gândul către Dumnezeu. Fenomenele paranormale, așa cum sunt ele definite științific, eu le traduc într-o înțelegere spirituală.

Deasupra posibilităților noastre de cuprindere a lumii, a universului, se desfășoră fenomene pe care știința reușește să le interpreteze. Sunt clar altele la care știința omului nu poate da răspunsuri și pe care zona de speculație încearcă soluții. Extratereștrii de exemplu.

Premoniții ai avut?

Despre premoniții cred că am din când în când un sentiment de înțelegere a ceea ce urmează să mi se întâmple. Aș spune mai degrab[ un soi de fler cu privire la fapte viitoare care depind de cele trecute, prezente. Dar simt că am un destin în zona de muzică și de familie. Am nevoie de oameni mai mult decât aș crede eu. Nevoia mea este de a împărtăși acestora experiențe de suflet și încrederea în viața noastră care este un dar, nu neapărat un drept.

Mike Godoroja vorbește despre somitățile pe care le-a cunoscut

Care a fost și, încă este, cel mai mare impact pe care l-ai avut în viață, atunci cand ai cunoscut artiști de talie mondială?

Eu am avut onoarea și șansa să cunosc cu oameni din zona artei care fac parte din clasa cea mai de sus. De la Dan Andrei Aldea la Johnny Răducanu, de la James Brown la Alvin Lee de la „Ten Years After”. Apoi de la Jimmy Smith la Marius Popp, de la Cristian Minculescu la Chick Corea.

Mike Godoroja, alături de Chick Corea. Sursă foto: Arhivă personală

Toate aceste întâlniri au însemnat pentru mine un impact major în primul rând sufletește iar mai apoi în mentalitate. În formarea unei înțelegeri asupra artei și chiar și asupra vieții în sine. Întâlnirea mea cu Florian Lungu și Florian Pittiș au fost de departe cele care mi-au conturat un drum în viață.

Mike Gorodoja, despre Chick Corea: „Am trăit două ore de neșters din memoria mea sufletească”

Iar cea mai important întâlnire a fost cu Chick Corea.

Clar, ea mai importantă apropiere de un artist monumental a fost anul 1994. Atunci am reușit să-l cunosc personal pe Chick Corea, ca urmare a efortului pe care l-am făcut de a-l invita la Festivalul Cerbul de Aur organizat de televiziunea națională. Acolo, la Brașov, în apartamentul de la ultimul etaj al hotelului Aro unde era cazat, am trăit două ore de neșters din memoria mea sufletească.

Am învățat atât de mult încât nici o altă facultate n-ar fi putut s-o facă mai bine. Eram mai mult decât emoționat, eram afectat la propriu de gestica marelui artist, de vorbele sale firești. De naturalețea lui organică și mai ales de curiozitatea lui artistică. A fost acea întâlnire care a rămas ca o pecete pentru toată viața mea.

Cum te menții în formă?

Pentru mine există două feluri de formă în care mă desfășor: forma fizică și forma emoțională, psihologică. Amândouă sunt esențiale pentru viața mea artistică și de amândouă mă preocup. Nu spun că sunt obsedat de a mă antrena zilnic să fiu în formă, dar sunt preocupat.

Mike Gorodoja nu poate trăi fără sport

Să le luăm pe rând atunci…

Despre forma fizică pot să-ți spun așa: ca să pot să stau în picioare 18 ore la un spectacol, începând de la coordonarea producției și până la gongul final, am nevoie de bicicletă. Plus niște alergări ușoare în aerul tare de la liziera pădurii acolo unde locuiesc eu, în Balotești.

Eu am făcut sport de performanță când eram elev și chiar student, am făcut atletism și-a făcut parte chiar din echipa națională. Am în sânge această plăcere, această nevoie, această predilecție pentru mișcare. Am și un mare noroc cu soția mea Cristina care este mai sportivă de felul. Nu mă lasă să trândăvesc, să lenevesc să devin confortabil cu fizicul meu.

„Viața mea este împărțită precum Dr. Jekyll și Mr. Hyde, în două fațete de exprimare”

Care sunt tabieturile tale la care nu poti renunța?

Viața mea este împărțită precum Dr. Jekyll și Mr. Hyde, în două fațete de exprimare. Pe deoparte este viața artistică care se desfășoară sub imboldul factorul emoțional și sub nevoia de a fii creativ, adică Dr. Jekyll. Apoi viața reală unde trebuie să fii productiv financiar, capabil să plătești facturi și mai ales să reziști economic, adică Mr. Hyde.

Pentru ca să mă mențin în formă sub aspect emoțional și psihologic eu fac în permanență o terapie cu muzică, lectură. Cunosc cu oameni, locuri, muze și mai ales comunic cu prietenii cu care împărtășesc idei, nevoi și mai ales mă contrazic.

Povestește-mi despre copiii tăi. Cum au ales să studieze la școli de prestigiu din străinatate?

Povestea copiilor mei gemeni, Ana Maria și Alexandru, în vârstă de 21 de ani, este una care pare a fi desprinsă din basme. Dacă nu e chiar un basm trăit în realitate de către mine. Ana Maria a terminat Royal Academy of Music și este soprană, iar Alexandru a terminat King’s College și este un specialist în proiecte IT, AI, cu un viitor foarte atractiv. Anei Maria de mică i-a plăcut să cânte, de altfel amândoi copiii mei au făcut școala de muzică, pian, vioară și violoncel.

Dar Ana Maria s-a manifestat foarte de timpuriu prin plăcerea și bucuria imensă de a cânta în fața prietenilor. Am învățat repertoriul Abba, Queen și Whitesnake, peste 200 de piese pe care le cântă în mod fluent cu textul integral. Am luat-o cu mine încă de la vârsta de 16 ani în concerte cântând blues și a cucerit publicul. Atunci am realizat că ea are în gena capacitatea de a magnetizata audiența și mai ales are talent.

Cât a investit Mike Godoroja în educația celor doi copii: „Mi-am suflecat mânecile am numărat arginții din punguța mea”

Cum îi susții. Care este relația dintre voi, acum?

Mi-am suflecat mânecile, am numărat argintii din punguța mea nu foarte mare și a trebuit să trag patru ani de zile să pot să plătesc o facultate. Un conservator care să-i ofere un viitor, dar mai ales să-i confere o pregătire extrem de solidă și la zi cu tehnicile de cântat vocal. A absolvit facultatea fiind a adoua din generația ei, prima româncă care ocupă o poziție de top în această prestigioasă academie de muzică. Deja este invitată să cânte la Roma, în opera „Cenușăreasa” la Teatro Massimo și în Italia cu „Recviem”-ul de Mozart.

Alexandru este un iubitor de muzică progresivă și electronică, foarte talentat compozitor. Este autorul piesei care dă titlul albumului meu, „Viață”. Această piesă a cucerit publicul de la prima interpretare și mi-a dovedit că este un băiat care are o sensibilitate aparte. Este modest și nu exuberant iar fetei care va alege să-l iubească sunt convins că îi va oferi tot sufletul lui.

„Contează mai mult ce faci, ce trăiești în această viață decât să contorizezi cât mai ai de trait”

Vârsta e doar un număr sau anii contează pentru Mike Godoroja?

Nu am avut niciodată sentimentul vârstei decât atunci când mă îndoiam de mine sau când aveam o durere fizică. Am un avantaj că sunt artist și că simt o desprindere de timpul vieții mele. Sunt mereu preocupat să împărtășesc experiențele mele cerebrale și emoționale cu publicul. De altfel, această nevoie de a fi pe scenă pentru a putea împărtăși publicului ceva sensibil o am de mic.

Încă din școala generală am această pasiune. În clasa a 6-a făceam audiții cu discuri de vinil de la tata și spuneam povești pe care le auzeam de la vărul meu mai mare, colecționar de muzică. De atunci și până acum am stat pe scenă, am făcut emisiuni de radio și de televiziune, adică mereu într-o comunicare.

Vârsta este un semn pe tocul ușii vieții noastre care ne anunță mereu că viața pe care o trăim este o călătorie care o pregătește pe următoarea. Contează mai mult ce faci, ce simți, ce gândești, ce trăiești în această viață decât să contorizezi cât mai ai de trait. Gândesc pozitiv și semăn cu mama în acest punct de vedere.

Mike Godoroja vorbește despre divorț: „Este o consecință a greșelilor ambilor parteneri”

⁠Cum ai trecut peste divorț?

Divorțul este o consecință a greșelilor ambilor parteneri și asta o spun pentru că am trăit această situație. Am trecut foarte greu, pentru că despărțirea nu este un act pe care să-l asimilezi imediat. S-a întâmplat, din nefericire, în aceeași perioadă cu trecerea în neființă a tatălui meu. Practic a fost o dublă desprindere. Impactul emoțional a fost dur, derutant, producător de confuzie și de multiple îndoieli.

Mike Godoroja. Sursă foto: Arhivă personală

Am fost ajutat de fata mea, Ana Maria, care mi-a spus că nu voi rămâne singur. Și împins de la spate de Ana și mai ales mobilizat de vorbele ei am reușit să pășesc mai departe cu încredere și dorință că vreau să continui să-mi descopăr viața, așa cum e ea și nu cum eu închipuiam.

Cum ai cunoscut-o pe Cristina?

Tocmai când mă pregăteam să răspund la întrebarea cu „ce urmează de-acum” s-a întâmplat să mi se deschidă o ușă și să o cunosc pe Cristina. Ea mi-a zâmbit și mi-a spus: „Sunt gata să merg alături de tine dacă ai să știi să mă auzi, să mă vezi și mai ales să mă simți”.

M-am schimbat foarte mult sau, mai bine zis, Cristina m-a schimbat foarte mult. Am căpătat o încredere formidabilă în cariera mea iar Cristina, iubitoare de rock și blues, m-a purtat în multe locuri de la Dobrogea arhaică la concerte.

„Să ne bucurăm de trecut, dar să nu ne agățăm de el pentru a-l transforma din nou în prezent”

Ce ai învățat din această experiență?

Nu știu și mai ales nu am dreptul să spun sfaturi, dar aș putea să spun că amintirile trebuie să rămân amintiri. Ce a fost în trecut trebuie să rămână în trecut. Să ne bucurăm de acest trecut, dar să nu ne agățăm de el pentru a-l transforma din nou în prezent. Am învățat că trebuie să știu să mă desprind de trecut pentru a putea accepta prezentul.

Mike Godoroja: „Acesta a fost destinul meu, creator de carieră și distrugător de viață de familie”

⁠Ce regreți în viață? Ce nu ai apucat sa faci sau să spui?

Regret că nu am știut să mă apropii de tata și, mai ales, n-am știut să mă bucur de cat de multe avea el de oferit. Regret că nu am știut decât mult mai târziu să comunic cu fratele meu așa cum o fac acum, atât de frumos. Regret că m-am împărțit în prea multe și nu m-am concentrat pe mai puține, dar am înțeles mai târziu că acesta a fost destinul meu, creator de carieră și distrugător de viață de familie.

Regret că am acordat prea multă atenție carierei, dar am înțeles asta mai târziu că în zona de excelență dacă vrei să intri produci durere celor dragi. Regret că nu am fost la pescuit, la meciuri de fotbal, că nu am jucat Bridge. Că nu m-am plimbat pur și simplu prin centru, că n-am ieșit la bere cu prietenii că nu am făcut lucruri simple și firești. În rest nu regret nimic.

Mike Godoroja recunoaște: „Sunt un dependent de romantism”

Cum te-ai caracteriza, un romantic sau un pragmatic?

Sunt un dependent de romantism. Caut ca în fiecare moment al meu alături de soția mea să fie o fărâmă de poezie. Să mă desprind de discuțiile organizatorice și administrative cât pot de repede și să visăm, să fim încrezători și, mai ales, să mă bucur de iubirea mea.

Ce crezi că are în plus muzica din ziua de azi?

Muzica a fost și va rămâne o reflectare a timpului social. În egală măsură muzica este o ofertă pentru marea masă de oameni, dar și una pentru cei cu o educația aparte. Despre muzica din ziua de azi este complicat să vorbești la nivel general. Muzica clasică și jazz-ul au intrat într-o zonă de muzică cultă, cu un public selectat. Genurile care odinioară erau pop, rock, disco sau soul, astăzi au intrat într-o zonă de public de nișă nostalgic peste care se suprapune un revival de blues.

„Muzica actuală de factură pop este dominată de o tendință de minimalism, repetitivitate, monotonie și secvențialitate”

Există și ceva ce lipsește?

Dacă întrebarea se referă la muzica pop de astăzi, în sensul accepțiuni termenului de muzică pentru mase largi, aceasta este conturată de sintetizatoare. Este oarecum un fapt care a fost previzibil încă din anii 70, din era disco, când George Moroder și Donna Summer au făcut un pas înainte prin desprinderea de muzica de dans anterioară.

Muzica actuală de factură pop este dominată de o tendință de minimalism, repetitivitate, monotonie și secvențialitate. Instalarea DJ-ilor pe scenele de spectacol ca fiind artiștii cei noi reprezintă nevoia oamenilor de a petrece, de a dansa și mai ales de a se desprinde de grijile zilnice. Concertele și marile spectacole foarte costisitoare sunt mult mai puține decât reprezentațiile de party cu DJ.

Mike Godoroja: „Nu am avut timp de aventuri de-o noapte”

⁠Fiind muzician, în tinerețe aveai mai mult lipici la doamne și domnisoare față de ceilalți prieteni care nu aveau talent artististic?

Spre surprinderea multor prieteni și colegi de breaslă eu nu prea aveam timp. Activitatea mea de artist combinată cu aceea de realizator de programe de radio și televiziune, plus cea de producător muzical pentru Iris, Johnny Răducanu sau Felicia Filip nu mi-au lăsat timp liber pentru aventuri fie și de o noapte.

Dar am văzut, am simțit, am știut că există un teren liber în această direcție, dar nu nu mi-am manifestat talentul de Don Juan. Cred că nu sunt construit așa, întotdeauna am avut în față familia și mai ales modelul părinților mei. Da, știu, am dezamăgit pe mulți, dar eu așa m-am simțit bine. Nu aș vrea să fiu ipocrit și să nu recunosc că mi-a făcut plăcere să mi se facă avansuri, dar nu le-am dat curs. Așa sunt eu.

Mike Gorodoja: „Sunt atent, încerc să nu mai las timpul să-mi joace aceleași feste din trecut”

Cum este bărbatul Mike Godoroja în viața personală, alături de persoana iubită?

Sunt atent. Foarte atent. Încerc să nu mai las timpul să-mi joace aceleași feste din trecut. Așa că îmi face o reală plăcere să cumpăr flori aproape în fiecare zi, să-i spun soției mele că e frumoasă să fiu atent cu ce se îmbracă și să-mi dau cu părerea. Să fiu receptiv la ideile ei, la nevoile ei și mai ales să-i arăt încredere și susținere. Cred că trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața mea.

„M-a indus în eroare creându-mi sentimentul că sunt mai popular decât eram, de fapt, în realitate”

Ai simțit, vreodată, ca faima te-a influențat negativ?

Eu nu am simțit niciodată că sunt o vedetă ci, mai degrabă, o persoană publică. Ca atare reacția oamenilor care se simțeau bine în preajma mea pe scenă sau de la televizor am luat-o drept un fapt natural și organic. M-am comportat simplu și prietenos. Recunosc însă că de multe ori m-am bazat pe această stare de box office pe care mi-o conferă faptul că sunt o persoană publică. Asta m-a indus în eroare creându-mi sentimentul că sunt mai popular decât eram, de fapt, în realitate.

Mike Godoroja și Ray Charles. Sursă foto: Arhivă personală

Această trezire la lumea reală s-a văzut în numărul de bilete care se vindeau la spectacol și ca atare a trebuit să mă reinventez. Să învăț legile marketing-ului pentru a putea merge mai departe. Niciodată nu m-am bazat însă pe statutul meu de persoană publică pentru a crea un afiș de concert. Întotdeauna m-am bazat pe muzica pe care o comunicam oamenilor.

Mike Godoroja vorbește despre prietenia cu Marius Mihalache

Cum este relația de prietenie cu Marius Mihalache? Cum v-ați întâlnit, ce amintiri vă leagă?

Cu Marius Mihalache m-am întâlnit prima oară în Radiodifuziunea Română, într-unul dintre studiourile celebre realizate în anii ’50. Atunci totul se făcea cu tehnologie ca la carte după planuri de acustică din Uniunea sovietică, dar cu proiecte furate din studiourile din Germania și Marea Britanie. M-am întâlnit cu el si l-am simțit un om foarte prietenos și deschis. I-am făcut pe loc o propunere de a participa la emisiunile mele cu Florian Lungu.

Acolo, la probele de sunet, am cântat împreună, ca într-o joacă, o piesă de la Led Zeppelin. Amândoi am zâmbit și ne-am îmbrățișat după ce am terminat această piesă. Altă dată i-am spus, la telefon, să facem același lucru, dar într-un concert. De data aceasta publicul a fost măsura valorii prestației noastre și când am simțit vibrațiile care veneau spre scenă, de bucurie. Am decis să facem un proiect.

Aveți și alte proiecte împreună?

Colaborarea cu acest foarte mare muzician mi-a conferit mie dimensiuni de înțelegere pentru scenă. De abordare estetică și, mai ales, de îndrăzneala pe care nu le avusesem până acum. De atunci și până acum au trecut 15 ani în care am cântat în foarte multe festivaluri inclusiv la Duna festival din Budapesta. Împreună am construit un drum diferit de cea ce făceam separat fiecare. Peste cariera noastră am dezvoltat o prietenie în care comunicăm vrute și nevrute.

Cred că familiile noastre au stabilit un soi de conexiune la nivel imperceptibil prin care ne căutăm unii pe ceilalți. Am realizat împreună pe noul album piesa „La Chilia în port” care este, după părerea mea, ceva inedit și special pentru amândoi. Și asta ne pregătește pentru un nou album împreună despre care vom vorbi când va veni vremea.

Mike Godoroja crede în sinceritatea exprimării artistice

Te vezi făcând muzică comercială, vreodată, doar de dragul de a supraviețui industriei muzicale de la noi?

Răspunsul e simplu: nu. Și este și mai simplu să mă explic. Orice muzică ai cânta, că este pop, disco, orice, dacă nu ești sincer în ceea ce faci nu îți iese. Dacă nu simți ceea ce faci nu îți iese indiferent câți bani ai investi în promovare. Iar pentru muzica comercială trebuie să ai un simț dezvoltat al vânzărilor. Eu am acest simț, dar nu este foarte dezvoltat.

Mă simt însă foarte bine cu ceea ce fac acum, zona de art rock care este, după părerea mea, un salt stilistic pe care mi l-am asumat cu toate riscurile. Mă bucur, însă, de toate avantajele satisfacții personale.

Mike Godoroja nu ar face niciodată muzică comercială. Sursă foto: Arhivă personală

„Regizorul este și mașinist, dar si actorul principal”

⁠Cât de greu este să susții un turneu național?

Când m-am apucat de această întreprindere am crezut c-o să fie mult mai ușor. Unul dintre colegii mei și prieten de-o viață, Emanuel Gheorghe, mi-a atras atenția că vreau mai mult decât se poate. Am reflectat la ceea ce mi-a zis, dar pe de altă parte așa sunt construit. Să vreau mai mult decât pot să fac sau mai bine zis decât știu că pot să fac .

Un turneu cu o formație de Art Rock, cu public de nișă și cu încasări moderate spre mici, este un turneu în care echipa este o mână de oameni. Diferă ca formulă de turneele comerciale, unde veniturile sunt mari și există oameni foarte bine plătiți și suficienți.

Suntem mai degrabă ca un echipaj al unei companii de teatru independent în care regizorul este și mașinist, dar si actorul principal. Mai stă și la intrare să vândă biletele. Dacă muzica ta e bună și comunici acest lucru, în mod clar publicul va veni la spectacol. În această etapă am învățat o lecție: a face muzică e una și a ajunge să performezi pe scenă este cu totul altceva.

Crina Mardare: „Am făcut întotdeauna ce mi-a dictat inima". Dezvăluiri despre Sfinx Experience, relația cu Mișu Cernea și fiul lor, Bubu / Exclusiv

⁠Cu cine ai cea mai veche și puternică prietenie?

Clar cu Mișu Cernea, legendarul muzician al formației Sfinx Experience, iar prietenia noastră se întinde pe o perioadă de peste 30 de ani. Mișu mi-a dăruit atât de multe experiențe, sprijin și mai ales idei. Familiile noastre sunt foarte apropiate. Crina Mardare și Cristina, soția mea, au devenit foarte bune prietene. Mă bucur de prietenia lui Mișu Cernea și este o inspirație pentru mine ca artist și antreprenor în același timp.

