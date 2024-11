Silviu Prigoană a fost un om de afaceri de succes, reușind să strângă o avere impresionantă pe care le-a lăsat-o moștenire celor patru fii ai săi. Deși a fost un om de afaceri prolific, nu mulți știu că acesta și-a dorit, în copilărie, să aibă două meserii cu totul diferite.

Meseriile la care a visat Silviu Prigoană

Silviu Prigoană a încetat din viață la vârsta de 60 de ani, lăsând în urmă o avere impresionantă. Înainte de a deveni om de afaceri și politician acesta visa la câteva meserii cu totul diferite. Acesta a povestit, la un moment dat, că în perioada copilăriei mergea cu prietenii pe stradă și când vedea o mașină de gunoi se agăța de ea. Apoi, angajații le dădeau câte o mănușă de latex pe care o foloseau ca praștie.

„De mic am vrut să mă fac gunoier. De ce am vrut să mă fac gunoier? Pentru că gunoierii mergeau în spatele mașinii agățați și aveau niște mănuși roșii. Le dădeam ălora câte o țuică și ne dădeau câte o mănușă și cu mănușa aia făceam praștii, pentru că erau din latex și voiam să mă fac gunoier ca să mă pun în spatele mașinii de gunoi. Treceau rar mașini pe acolo, câte un kilometru și ne agățam și aveam ce ne întoarce pe jos, că nu aveau viteză”, a povestit Silviu Prigoană la „Podcast Nefiltrat”.

Apoi, regretatul om de afaceri și-a dorit să fie preot, cu toate că nu era o persoană credincioasă.

Afaceristul nu credea nici în faptul că sufletul merge în Iad sau în Rai după moarte, ajungând la această concluzie după ce a studiat istoria religiilor, la îndemnul tatălui său.

„Ce se întâmplă după moarte? Petrol! Nici nu există altceva. Că tu crezi că va fi Rai, pentru tine va fi Rai, dar tot în petrol te vei transforma (…) Dacă ar exista un Dumnezeu, nu ar omorî un copil la naștere (…) Cele 15 grame cu care slăbește mortul nu e sufletul, e aerul din plămâni (…) Eu am vrut să mă fac preot și în clasa a XI-a am fost cinci colegi care am vrut să ne facem preoți și patru s-au făcut până la urmă, eram amici toți, unul s-a făcut catolic, doi ortodocși și unul neoprotestant (…) Eu sunt convins că toți care termină Teologia devin atei. Numai prin studiu îți dai seama de povestea asta”, a mai spus el.

Din ce a făcut primii bani

Silviu Prigoană a câștigat primii bani cu ajutorul unui prieten. Acesta era vecin cu unul dintre nepoții lui Ion Rațiu. Acesta l-a ajutat să facă rost de cinci casete din Anglia. Afaceristul a cumpărat apoi cinci televizoare color pe care le închiria împreună cu casetele, câștigând astfel primii săi bani.

„Au intrat video-urile pe piață în anii ’85. Mi-am cumpărat cinci video-uri playere, cinci televizoare color și le închiriam cu 500 de lei pe seară. Era 1.500 de lei salariul minim în România atunci și eu făceam 1.500 de lei pe noapte”, a povestit în trecut fostul politician.

„Și veneau cu mașina, luam televizorul și cinci casete. Îl cunoșteam pe un vecin de-al meu care era nepotul lui Ion Rațiu din Anglia, el avea casete în Anglia și îi trimitea lui”, a precizat el.

Sursă foto: Facebook, Captură video

