Meghan Markle a intrat în travaliu

„Ducesa a intrat în travaliu la primele ore ale dimineții, iar Ducele de Sussex se află alături de ea”, a transmis corespondetul Sky Royal, citat de The Mirror.

Meghan deja depășise termenul de 40 de săptămâni cu șase zile.

Vestea a fost confirmată și de Palatul Buckingham.

Confirmed. Meghan is in labour. This from Buckingham Palace pic.twitter.com/5Z70fyhY5k

— Chris Ship (@chrisshipitv) May 6, 2019