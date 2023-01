Marele regret al actorului Mitică Popescu: ”În profesia noastră nu realizezi la timp chestia asta”

Mitică Popescu a încetat din viață pe 3 ianuarie, lăsând un gol în lumea teatrului românesc. Îndrăgitul actor a trecut într-o altă lume luând cu el marele regret care l-a urmărit până la finalul vieții.

Regretatul actor și-a pus cariera pe primul plan, lăsând la urmă viața personală. Astfel că, actorul nu a reușit să își întemeieze o familie pe care și-a dat seama, mult prea târziu, cât de mult și-o dorea.

Marele regret al actorului Mitică Popescu: că nu a avut copii

În urmă cu câțiva ani, Mitică Popescu mărturisea că îi pare rău că nu are urmași.

„Regret că nu am copii dar în profesia noastră nu realizezi la timp chestia asta. N-ai timp să ţii nici măcar o floare… Îmi amintesc că atunci când s-a prăpădit bietul tata am avut nu ştiu câte spectacole în acea săptămână. Poldi nici n-a putut veni la înmormântare, că avea matineu. Eu dimineaţa am fost la înmormântare la tata, iar seara eram pe scenă. Această meserie înseamnă sacrificii”, spunea actorul în anul 2011, potrivit Libertatea.

Tot atunci, Mitică Popescu se considera norocos că încă se află în viață: „Cea mai mare realizare este că încă sunt în viaţă”.

Îndrăgitul actor a murit la vârsta de 86 de ani

Mitică Popescu, pe numele său adevărat Dumitru Popescu, a murit la vârsta de 86 de ani, pe care îi împlinise pe data de 2 decembrie. Actorul se afla internat la spitalul Elias din Capitală.

Potrivit ObservatorNews, actorul avea probleme cu inima, care, în cele din urmă a fost mult prea obosită și a încetat să mai bată, lăsând în urmă tristețea și amintirea celui care a fost marele actor Mitică Popescu.

Acesta a fost internat la spital pe data de 29 decembrie, prezentând multiple comorbidități, printre care probleme cardiace grave.

Dumitru Popescu a fost însurat o singură dată, cu Leopoldina Bălănuță, din 1977, până la decesul acesteia, în 1998.

„Pentru dragoste nu contează vârstă, dovadă că am stat împreună 25 de ani, dar lumea te mai judecă. M-am înțeles foarte bine cu Leopoldina. Eu făceam piață, iar ea gătea. Ei îi plăcea să pescuiască, mie nu. Dar am mers în Delta zece ani. Nu avem copii, pentru că ea nu putea să rămână însărcinată. Plus că, nouă, actorilor, ne este foarte greu să creștem și o floare, la programul pe care-l avem”, spunea îndrăgitul actor în 2004, pentru Jurnalul.ro.

Deși s-au iubit enorm și au format un cuplu mulți ani, cei doi au decis să nu se căsătorească la Biserică din cauza vârstei lor înaintate.

Sursă foto: Libertatea