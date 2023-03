Magda Pălimariu, imagini de poveste cu băiețelul care i-a schimbat viața: “Dragălașul acesta mic a împlinit șapte luni”

S-a căsătorit și a ales să își trăiască viața în Norvegia. A renunțat la jobul de la Pro TV și a devenit mămică, iar fericirea ei e astăzi deplină. Pentru Măgda Pălimariu, această zi are o semnificație aparte.

Aksel, băiețelul năzdrăvan care a făcut-o să viseze altfel, împlinește șapte luni, iar emoțiile se cuibăresc în sufletul vedetei.

Magda Pălimariu: ‘Nu îmi vine să cred cât de repede crește, nu îmi vine să cred că deja silabisește”

“Dragălașul ăsta mic a împlinit azi 7 luni. Nu îmi vine să cred cât de repede crește, nu îmi vine să cred că deja silabisește și chiar rostește cuvinte scurte, vrea să stea singurel în picioare, deși nu are echilibrul necesar să stea fără ajutor (el crede însă că poate să facă orice singurel); este fericirea mea supremă când mă trezesc dimineața și primul lucru pe care îl face este să îmi zâmbească cât poate de tare”, mărturisește Magda Pălimariu pe o rețea de socializare.

Vedeta susține că fiul său are numeroase talente. „Îi place muzica, mă urmărește atent când îi cânt, ba chiar încearcă să și danseze și câte și mai câte aș putea să scriu despre minunea asta de copilaș drăgălaș. Aksel, ești minunea și împlinirea vieții mele, te iubesc infinit și sunt tare mândră de tine, că deja ești foarte, foarte ambițios și năzdrăvan! Mulțumesc, Doamne, m-ai binecuvântat cu o minunăție de băiat!”, adaugă Magda.

Cu cine e căsătorită Magda Pălimariu?

Magda Pălimariu s-a căsătorit cu Ionuţ Eriksen, CEO-ul unui lanţ de clinici şi laboratoare dentare, dar şi Preşedintele al Camerei de Comerţ Norvegiano-Române în Oslo, iar de atunci viaţa ei are un alt parfum.

„Norvegia nu este lipsită de peisaje incredibile. Aceasta este ţara cu lacuri maiestuoase, pajişti luxuriante şi munţi acoperiţi de zăpadă. Am avut bucuria de a ajunge tocmai în Nordul Norvegiei şi am rămas foarte impresionată de aceste locuri, de oamenii care trăiesc aici, de viaţa simplă şi frumoasă pe care o au şi de tot ce am experimentat până la urmă în aceste zile. Vreau să împărtăşesc şi cu voi tot ce am văzut aici, aşa că am să postez aproape tot ce am reuşit sa văd. O experienţă frumoasă a fost această aventură alături de aceşti câini minunaţi-Husky, pe care îi ador pur şi simplu”, povestestea Magda pe Facebook.

Vedeta a devenit mămică într-o zi cu mai multe semnificații

Magda Pălimariu a devenit chiar de ziua ei de naștere și cu o zi înainte de aniversarea căsătoriei mămica unui băiețel de toată frumusețea.

“Ce cadou mai minunat pe lumea asta puteam primi de ziua mea? Și mai e și data căsătoriei noastre mâine! Dumnezeu ne-a binecuvântat cu minunea asta de băiețel mult dorit și așteptat. Mulțumim Doamne! Suntem recunoscători pentru tot!”, spunea fosta vedetă Pro TV.

