Lucien Laviscount, noul iubit al Shakirei, primele declaraţii despre relaţia cu artista: „Este o sursă de inspiraţie”

Shakira şi Lucien Laviscount a făcut primele declaraţii despre relaţia cu artista, după ce în urmă cu o lună a ieşit la iveală faptul că formează un cuplu. Cei doi s-au cunoscut pe platorile de filmare a piesei „Punteria”.

Cum a decurs prima întâlnire între Lucien Laviscount şi Shakira

Shakira l-a cunoscut pe Lucien Laviscount pe platourile de filmare ale piesei sale „Punteria”. Actorul, în vârstă de 31 de ani, a fost ales să joace rolul bărbatului de care cântăreaţa se îndrăgosteşte, rol care s-a concretizat într-o poveste de dragoste adevărată.

Potrivit declaraţiilor făcute pentru usmagazine.com, Lucien se afla în timpul filmărilor pentru „Emily în Paris” când a fost anunţat că a fost selectat pentru a juca rolul bărbatului fatal în videoclipul Shakirei.

„Îmi amintesc că am primit apelul în care mi s-a spus că există un interes ca eu să fac parte din videoclip. Eram în timpul filmărilor pentru Emily în Paris la acea vreme, dar am reușit să stabilim datele și am luat următorul zbor către Miami.”, a declarat Lucien Laviscount pentru usmagazine.com.

Ce părere are Lucien Laviscount despre Shakira după o lună de relaţie

Chiar dacă nu formează un cuplu de mult timp, Lucien Laviscount a avut numai cuvinte de laudă la adresa partenerei sale, în vârstă de 47 de ani. Acesta a spus despre Shakira că o consideră o sursă de inspiraţie şi că este o persoană minunată. Actorul este impresionat de dedicarea artistei în cariera sa, dar şi în aspectele personale.

,,Shakira este una dintre cele mai incredibile artiste care au onorat vreodată planeta. Dedicarea ei pentru meseria ei, pentru fanii ei și dragostea ei pentru viață este cu adevărat o sursă de inspiraţie. Este unul dintre cei mai frumoși și mai muncitori oameni pe care i-am întâlnit vreodată.”, a declarat Lucien Laviscount, potrivit news.yahoo.com.

Pe lângă interesul pentru artă, Lucien Laviscount şi Shakira mai au ceva în comun: un stil de viaţă sănătos. Actorul a declarat că în ciuda programului suprasolicitant, echilibrul este nucleul vieţii lui, astfel că deşi nu întotdeauna reuşeşte să mănânce sănătos, încearcă mereu să găsească aspectele pozitive în orice context este pus.

„Cheia pentru mine este echilibrul, echilibrul în tot. Aș spune că modul meu de viață în general este sănătos, îmi place să fiu activ și să încerc lucruri noi. Este dificil cu angajamentele de muncă și călătoriile, să mănânc întotdeauna corect și să am acea disciplină așa cum mi-aș dori. Aşa că îmi acord înţelegere şi mă bucur de călătorie.”, a mai spus actorul pentru sursa menţionată mai sus.

Shakira nu ar fi trecut peste mariajul eşuat cu Gerard Pique

Apropiaţii Shakirei susţin că artista nu a trecut încă peste despărţirea de fostul soţ, Gerard Pique, cu care are doi copii. Mai mult decât atât, aceştia îl văd pe Lucien Laviscount ca pe o consolare şi consideră că relaţia nu va dura mult timp.

Shakira a aflat din presă de infidelitatea lui Gerard Pique

Într-un interviu acordat revistei People Spania, Shakira a dezvăluit că a aflat de trădarea lui Piqué , din presă, în timp ce se afla în spital cu tatăl său care era internat la terapie intensivă.

„Totul s-a întâmplat odată. Casa mea se destrăma. Aflam din presă că am fost trădată în timp ce tatăl meu era în terapie intensivă. (…) Bărbatul pe care l-am iubit cel mai mult în viața mea, tatăl meu, mă părăsea când aveam cea mai mare nevoie de el. Nu puteam să vorbesc cu el sau să merg la cel mai bun prieten pentru sfaturile de care aveam atât de multă nevoie.„, a spus artista pentru revista People.

Sursa foto: profimediaimages.ro

