Logodnicul Mariei Constantin, de la Survivor România 2023, primele declarații după eliminare: „E dezamăgită de Ionuț Iftimoaie”

Logodnicul Mariei Constantin, concurenta faimoșilor de la Survivor România 2023, a vorbit pentru prima dată, după ce aceasta a fost eliminată din competiție.

În ediția de miercuri, difuzată la PRO TV, cântăreața a primit cele mai puține voturi din partea publicului, motiv pentru care a părăsit concursul.

Logodnicul Mariei Constantin, despre eliminarea faimoasei: „I-a părut rău că a plecat”

Logodnicul Mariei Constantin a vorbit pentru prima dată, după eliminarea iubitei lui, în direct, în emisiunea „La Măruță”, acolo unde a fost invitat.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 14)

Robert Stoica a mărturisit că atunci când Maria Constantin a plecat în Republica Dominicană, acesta i-a simțit lipsa.

„După ce a plecat am văzut ca imi e greu fără ea. Obisnuința, am stat 3 ani împreuna zi de zi, îmi lipsea. eram obișnuiți împreună. Prima zi nu am văzut-o bine, se vedea că e emoționată. I-a părut rău că a plecat, se vedea că îi pare rău”, a spus logodnicul Mariei Constantin.

Iubitul Mariei Constantin a adăugat că aceasta a rămas dezamăgită din cauza lui Ionuț Iftimoaie. Faimoșii s-ar fi înțeles să propună spre eliminare o altă concurentă, însă sportivul nu și-ar fi respectat promisiunea.

„E o persoană bună și a rămas dezamăgită (n.r Ionuț Iftimoaie) și vorbiseră ceva înainte și nu a respectat. Vorbiseră să aleaga pe cineva cu public mai mare, pe Carmen, ca lumea să o voteze și să iasă Gheboasă”, a spus Robert Stoica în emisiunea de la PRO TV.

Citește și: Cine este Maria Constantin, concurentă la Survivor România 2023. Ce studii are și de ce s-a despărțit de primul soț

„A fost o experiență wow. De asemenea, cred că am invatat câte ceva de la fiecare coleg. Să se gândească un pic mai bine pe cine aleg”, au fost primele cuvinte ale Mariei Constantin, imediat după eliminare.

Gheboasă a plecat de la Survivor România 2023, „de bună voie și nesilit de nimeni”

Gheboasă a fost concurentul din echipa Faimoșilor care și-a exprimat dorința de a pleca, încă după prima zi petrecută în Republica Dominicană. Vedeta a cerut colegilor să îl propună spre eliminare, dorind să ajungă mai repede acasă, la iubita lui.

Citește și: Iubita lui Gheboasă de la „Survivor România” 2023, primele declarații după ce concurentul și-a cerut, în lacrimi, eliminarea

„Dacă Maria Constantin pleacă, am să plec și eu, de bună voie și nesilit de nimeni. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, vă iubesc! Acesta a fost drumul meu la Survivor. Vă iubesc din suflet!”, a spus Gheboasă în ediția de miercuri a emisiunii Survivor România 2023, de la PRO TV.

Iubita lui Gheboasă a fost invitată, miercuri, în platoul emisiunii „La Măruță”, acolo unde a făcut primele declarații, după ce partenerul ei și-a expus dorința de a se întoarce acasă din Republica Dominicană.

„Nu știa unde emerge. A avut timp doar 3-4 zile să se gândească unde pleacă. Noi suntem împreună de când eram copii, am mai avut certuri, ne-am mai despărțit. E greu să stăm despărțiți. Nu suntem obișnuiți, suntem împreună peste tot, niciodată nu am stat atât de mult despărțiți”, a spus Luiza, iubita lui Gheboasă de la „Survivor România” 2023.

Cine sunt concurenții rămași la Survivor România 2023

12 fete și 12 băieți au spus „da” provocării inegalabile de a face parte din emisiunea-concurs de la PRO TV. Doi dintre ei au părăsit deja competiția, însă pentru ceilalți continuă probele grele din Republica Dominicană.

Iată cine sunt faimoșii și războinicii rămași în competiția Survivor România 2023.

Echipa Faimoșilor: Carmen Grebenișan, Jorge, Ada Dumitru, Ionuț Iftimoaie Remus Bonoiu, Bianca Patrichi, DOC, Vica Blochina, Sebastian Dobrincu și Ștefania Stănilă.

Echipa Războinicilor: Alin Chirilă , Alexandra Porkolab, Robert Moscalu, Lucianna Vagneti, Dan Ursa, Maria Lungu, Andrei Krişan, Daria Chiper, Răzvan Danciu. Andreea Moromete, Andrei Neagu și Codruţa Began.