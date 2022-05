De ce nu vrea Laurențiu Duță să locuiască în București

Laurențiu Duță (46 de ani) a dezvăluit de ce nu s-a mutat până acum în București. Membrul trupei 3 Sud Est locuiește cu familia, soția Ianula (42 de ani) și fiica lor, Lorena (14 ani), în Năvodari. Laurențiu spune că nu se poate depărta prea mult de mare, pe care o adoră, iar acesta este unul dintre motivele pentru care nu vrea să locuiască în Capitală. Un alt motiv este familia, de care este foarte apropiat.

Am încercat prin 1998 cu 3 Sud Est, în primul an, să ne stabilim în București, și nu ne-a ieșit. Apoi am mai încercat o dată cu un apartament pe care l-am cumpărat în București, acum câțiva ani, pe care l-am vândut pentru că stăteam prea puțin în el. Cred că și ideea de a fi mai aproape de familie, e și marea care e fascinantă. Plus că vara este foarte mișto, toată lumea vine la mare ca eu să plec? – a dezvăluit artistul pentru ego.ro.