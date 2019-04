Kim Kardashian a dezvăluit numele celui de al patrulea copil

Apărând cu surorile sale Kourtney și Khloe în emisiunea Jimmy Kimmel Live pentru a promova cel de al 16-lea sezon al „Keeping Up With The Kardashians”, vedeta în vârstă de 38 de ani a afirmat că speră să își numească micuțul după doi cei mai influenți bărbați din viața sa.

După ce a arătat un interes pentru nume mai neobișnuite (și-a numit copiii Saint, North și Chicago), Kim pare să schimbe asta și vrea ca pe cel de al patrulea copil să îl cheme Robert, după tatăl și fratele ei.

Totuși, vedeta de televiziune a spus că a întrebat întreaga familie și toți au venit cu sugestii.

Mai mult, Kim susține că în primele zile bebelușul nu va avea niciun nume până ce ea va avea un sentiment privind personalitatea micuțului.

De această dată ea înclină spre Robert, dar se teme că acest nume nu se potrivește cu numele celorlalți copii.

Kim Kardashian este măritată cu Kanye West, cu care are trei copii: Saint, în vârstă de 3 ani, North, de 5 ani, și Chicago de doar un an.

