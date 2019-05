Cei doi s-au întâlnit în anul 2005 la un club de jazz din New York prin intermediul unor prieteni comuni.

Momoa, în vârstă de 38 ani și Bonet, de 49 ani, s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii intime în octombrie 2017, însă formează un cuplu de peste 10 ani.

„Încă de când aveam doar 8 ani am văzut-o la televizor (n.r. pe Lisa Bonet) și i-am spus mamei: < >. Mă gândeam, o să te urmăresc tot restul vieții mele și te voi avea ”, a povestit actorul, citat de Unilad.

„Sunt un hărțuitor cu acte în regulă. Nu i-am spus asta până nu am avut doi copii, astfel ar fi sunat ciudat și înspăimântător. Dar da, mereu am vrut să o întâlnesc. A fost mereu o regină”, a mai spus el.

„S-a întâmplat să fim la locul potrivit în momentul potrivit. Deja mi-am făcut dreduri pentru ea. Am avut dreduri, a avut și ea. M-am întors și am văzut-o, la care ea spune „Sunt Lisa”. M-am întors spre prietenul meu și m-am prefăcut că țip. Aveam fluturi în stomac. Am convins-o să mă ia acasă pentru că eu locuiam la un hotel”, a mai povestit actorul.

În acea noaptea cei doi au băut împreună o cafea și o bere.

„Ne-am așezat, ea a comandat o bere și asta a fost. Restul este istorie”, a completat Momoa.

Jason Momoa a devenit cunoscut după ce a obținut rolul lui Khal Drogo în serialul „Game of Thrones” în 2011. De asemenea, el a mai jucat în „Stargate Atlantis” (2005-2009) și în „Baywatch”.

Jason și Lisa au împreună doi copii, Lola (11 ani) și Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha de 10 ani.

Lisa Bonet a mai fost căsătorită, din 1987 până în 1993 cu Lenny Kravitz, cu care are o fată, Zoe, în vârstă de 29 de ani.

Sursă foto: Northfoto