Ispita Radu de la „Insula Iubirii” tună şi fulgeră, după ce Daiana şi Cornel Luchian l-au batjocorit pe internet. Reacţia concurentei: „Persoane cu valori morale scăzute”

Radu Stoicescu şi Daiana Prodan sunt protagoniştii unei drame, care face valuri pe internet, după ce concurenta de la „Insula Iubirii” şi Cornel Luchian au adus critici dure la adresa polițistului în cadrul unui live pe TikTok. Cei doi au stârnit discuții aprinse și valuri de reacții pe rețelele sociale, iar ispita de la emisiunea de pe Antena 1, a avut o abordare directă şi sinceră, în ceea ce priveşte relaţia cu Daiana. Ulterior, şi concurenta a dezvăluit în ce ape se scaldă relaţia lor din prezent.

Daiana de la „Insula Iubirii” şi Cornel Luchian, aliaţi în atacul contra ispitei Radu

Totul a început atunci când Cornel Luchian, unul dintre foștii concurenți ai emisiunii de pe Antena 1, a decis să-l atace public pe Radu Stoicescu în timpul unui live pe TikTok, la care a participat și Daiana Prodan. În fața internauților, soţul Iustinei Loghin a lansat acuzații dure la adresa ispitei, iar Daiana, departe de a interveni sau a-l apăra pe cel care a încercat să o cucerească, a ales să râdă și să aprobe spusele lui Corny. Acest moment a surprins pe toată lumea, inclusiv pe Radu, care nu se aștepta la o asemenea atitudine din partea Daianei.

Gestul Daianei de la „Insula Iubirii” de a aproba atacurile lui Corny a fost văzut ca o trădare de către Radu. Șatena, care părea interesată de el în timpul emisiunii, s-a dovedit a fi total diferită în afara camerelor. După ce a părăsit insula alături de Rareș, Daiana Prodan a continuat să discute cu Radu Stoicescu, iar acesta începuse să dezvolte sentimente pentru ea. Dar se pare că lucrurile nu erau atât de sincere pe cât păreau.

Ispita Radu de la „Insula Iubirii”, profund dezamăgit de Daiana

În urma live-ului, ispita Radu a răbufnit și a declarat pentru cancan.ro că este extrem de dezamăgit de atitudinea Daianei. Polițistul, care a intrat în emisiune ca ispita fermecătoare și a reușit să creeze o legătură specială cu concurenta, se simte acum trădat și batjocorit public.

„Sunt deranjat de faptul că persoane cu valori morale scăzute vorbesc despre bărbăție, când, pe parcursul reality show-ului, atât eu, cât și ei, am demonstrat clar cine suntem. Am preferat să fiu sincer, iar alții au preferat să atingă cât mai mult. (…) Cel mai mult m-a deranjat atitudinea de indiferență din partea unei persoane care susținea că are interes față de mine. Ea doar a râs și nu a combătut nimic din ceea ce se spunea despre mine„, a spus Radu pentru cancan.ro.

Radu Stoicescu a punctat și faptul că, dacă ar fi fost în locul Daianei, nu ar fi acceptat insulte publice la adresa unei persoane pe care o apreciază.

„Acum mă întreb, eu aș accepta insultele adresate public față de persoana care mă interesează? Răspunsul este clar: NU!”, a concluzionat el, potrivit sursei menţionate anterior.

Care a fost reacţia Daianei, după declaraţiile dure făcute de ispita Radu

În timp ce Radu Stoicescu, ispita de la „Insula Iubirii” își exprimă public dezamăgirea, reacția Daianei a fost una mult mai rezervată. Într-un moment de maximă tensiune, ea a ales să nu ofere un răspuns clar și a lăsat să se înțeleagă că relația lor este de domeniul trecutului. Într-un alt live pe TikTok, concurenta de la emisiunea de pe Antena 1 a răspuns unei întrebări legate de relația ei cu Radu, afirmând că nu mai țin legătura și că ispita nu mai vrea să audă de ea.

„Nu am apucat să vorbesc cu el pentru că era foarte nervos și mi-a spus că nu mai exist pentru el”, a spus Daiana Prodan, adăugând că situația dintre ei s-a răcit complet, potrivit sursei menţionate anterior.

Care sunt planurile de viitor ale ispitei Radu de la „Insula Iubirii”

După acest episod, Radu Stoicescu a decis că este momentul să pună punct definitiv poveștii sale cu Daiana de la „Insula Iubirii”. El a declarat că nu mai este dispus să ierte și că se va concentra pe lucrurile care contează cu adevărat pentru el. Într-un mod surprinzător, polițistul a afirmat că va canaliza toată dragostea și afecțiunea pe care o are către… animale.

„După reacția Daianei, mi-am dat seama că nu ea este interesul meu, ci trebuie să mă concentrez pe dragostea față de animale”, a spus Radu Stoicescu, pentru sursa de mai sus.

