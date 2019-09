EXCLUSIV Interviu cu Azaleea Necula, tipa creață și adorabilă din „Profu'”

Pe Azaleea am cunoscut-o acum cinci ani, când am mers amândouă într-o tabără de film. Nu a avut un rol principal atunci, deși avea un potențial strălucitor încă de la 16 ani. În prezent, roata s-a întors în favoarea ei, aducându-i un rol pe care și-l doreau foarte multe tinere, dar care a fost parcă scris special pentru ea. Creață și volubilă, tânăra actriță mi-a povestit despre cum a obținut rolul, cum a fost să se întoarcă pe băncile liceului și ce întâmplări amuzante a trăit pe platouri.

1. Cum ai aflat despre rolul din “Profu’”? Cum a decurs procesul de selecție?

Am aflat de casting din mediul online. În anunț se specifica “adolescenți de 15-16 ani”, însă mereu mi s-a spus că am față de copil, așa că nu am ezitat să trimit un CV și câteva fotografii. După ce am fost acceptată, a fost un proces complex de selecție. Multe zile de casting, multe actrițe propuse pentru rolul Taniei și multe emoții. Și iată-mă aici!

2. Care a fost reacția ta când ai primit acest rol?

Când am primit vestea, am plâns de bucurie. Sincer, inițial nu am realizat ce avea să urmeze. Eram ca într-un vis. Mă uităm în gol și mulțumeam universului pentru ce mi-a oferit.

3. Cum a fost pentru tine reîntoarcerea în băncile liceului?

Sunt aproape 4 ani de când am plecat de pe băncile liceului. Când am pășit pe platoul de filmare, în clasă, am avut un sentiment de nostalgie puternică și îmi aminteam tot felul de întâmplări, fie că erau triste sau amuzante. E frumos să fii licean, deci m-am reîntors cu ușurintă și bucurie.

4. Tu ai terminat un liceu de arte din București, în urmă cu câțiva ani. Ce caracteristică a liceului din serial ai fi vrut să o găsești și în liceul pe care l-ai terminat tu în realitate?

Simțeam nevoia de un profesor deschis, spontan, care să ne înțeleagă nevoile, să ne facă să iubim materia, nu să ne creăm frustrări. Pe scurt, mi l-aș fi dorit pe Profu.

5. Spune-ne puțin despre personajul Taniei. Cine este ea în universul serialului?

Tania este un personaj foarte complex. Este o provocare. Am săpat în interiorul ei și am reușit să ii găsesc cheițele, apoi m-am prezentat pe platourile de filmare. Pare ușor introvertită la început, dar ascunde în interiorul ei un univers de valori și sentimente.

6. Regăsești ceva din Tania în tine?

Fără doar sau poate. Plec întotdeauna de la mine în construcția unui personaj. Tania arată o ușoară indiferență pentru a-și ascunde adevărata stare. Fuge de vulnerabilitate. Câteodată fac și eu asta. Oameni suntem cu toții.

7. Care a fost partea ta preferată în a juca acest personaj?

Simt că am un personaj bogat și împlinit. Tania are un frate, o familie numeroasă, are iubit și o relație frumoasă de colegialitate cu ceilalți. Nu aș putea alege o singură parte. Toate, adunate, rezultă o experiență pe care nu o voi uita.

8. Care a fost provocarea cea mai mare întâmpinată în interpretarea acestui rol?

A fost o provocare să am în serial un iubit și în viața reală un .. alt iubit. În prima zi de filmare mi-a fost greu să îmi deblochez anumite bariere, dar până la urmă, asta mi-e meseria.

9. Cum decurge o zi obișnuită de filmare?

O zi de filmare ține 12 ore și trebuie să mă încarc cu răbdare. Îmi învăț textul cu o zi înainte iar la cadru nu fac decât să mă pun în situația dată. Pe platouri e o atmosfera foarte faină. Toată echipa are un vibe pozitiv și productiv, ceea ce mă face să fiu din ce în ce mai motivată și mai mândră că fac parte din acest proiect.

10. Ce întâmplare amuzantă de pe platouri nu o poți uita?

Obosită fiind, am adormit în timp ce se filma o scenă in care nu apăream. Am picat într-un somn adânc cu fața pe un ghiozdan dintr-un material cu găurele. A fost foarte amuzant când m-au chemat la cadru strâns. Eu aveam imprimate pe față zeci de găurele care nu se puteau acoperi cu make-up. Oamenii de la styling, make-up și păr m-au certat, cei din producție îmi făceau poze iar eu mă amuzam teribil ca un copil care a făcut o prostie. A trebuit să fac gimnastică facială timp de o oră pentru a putea filma.

11. Ce mesaj ai vrea să le transmiți oamenilor care urmăresc serialul?

Să se bucure de fiecare episod, fiecare poveste, fiecare progres și să fie mereu cu ochii pe noi marțea, de la 21:30, pe ProTv deoarece am pregătit multe provocări.

