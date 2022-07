Hristu Chiacu (35 de ani), fost jucător al echipei Dinamo, a confirmat zvonurile apărute în urmă cu mai bine de un deceniu în presă, și anume că fostul finanțator al clubului, Cristi Borcea (52 de ani), a curtat-o pe iubita lui de la acea vreme, modelul Denisa Tănase.

Hristu Chiacu, fost jucător Dinamo: „Da, Borcea s-a dat la iubita mea și cred că i-a reușit”

În 2008, când aparținea de Dinamo, dar evolua la CS Otopeni sub formă de împrumut, Chiacu a înscris două goluri în poarta „câinilor”, ulterior gesticulând ostentativ către tribuna oficială, unde se afla fostul finanțator dinamovist Cristi Borcea, relatează GSP.

La acea vreme se zvonea că Borcea ar fi curtat-o pe iubita lui de atunci, lucru pe care Chiacu l-a confirmat în această dimineață la GSP Live.

„E adevărat, da. Povestesc doar ce am aflat și eu. Știu doar că s-a dat la ea. Am aflat din anturajul nostru de prieteni. Dar au mai fost alte discuții după aceea, dar nu mai intru în amănunte. Tot legate de zona asta, da…”, a declarat Chiacu.

„Nu m-a afectat episodul, mai degrabă glumeam pe seama asta. Să fii patron și să faci chestia asta, iar apoi vrei să joace fotbalistul? Ăștia suntem noi, românii. În străinătate n-am auzit niciodată de așa ceva. Antipatie între noi? Nu, nu aveam nimic cu el, nu am nici acum. Serios! Dacă i-a reușit? Cred că da. Are un șarm aparte, da, e și frumușel (zâmbește)”, a completat.

„Descărcarea a fost pe faptul că am purtat niște discuții cu el, să mă lase să plec cum am venit. Înainte să semnez cu Dinamo am avut mai multe oferte, pe bani foarte mulți, dar am ales cu inima. După 6 luni m-au împrumutat la Mioveni, apoi la Otopeni”, a mai dezvăluit.

La acea vreme, Borcea a declarat că Hristu avea o problemă cu băutura. „Bețiv? Știți ce înseamnă bețiv? De fapt, cred că el știe. Eu pot spune despre el că este c****r, dar el de mine că sunt bețiv nu are cum! Asta înseamnă să bei în fiecare zi”, a mai mărturisit fostul jucător de fotbal.

Denisa Tănase, câștigătoarea premiului Miss Fotomodel în 2008, a mai format cupluri cu Alexandru Pițurcă (38 de ani), fiul lui Victor Pițurcă (66 de ani), și cu Ciprian Marica (36 de ani). Din 2013 este căsătorită cu omul de afaceri Răzvan Banu, alături de care are doi copii, o fiică și un fiu.

Cristi Borcea este tatăl a nouă copii. Din primul mariaj cu Mihaela Borcea, bărbatul are trei copii, un fiu, Patrick, și gemenii Antonia Melissa și Mihai Angelo. Din căsnicia cu Alina Vidican, Cristi Borcea mai are doi copii, un fiu și o fiică, Alexandru și Gloria. Din relația cu avocata Simona Dana Voiculescu, Cristi mai are o fiică, Andreina Carolyn Christine, iar din actualul mariaj cu Valentina Pelinel mai are trei copii, un fiu și două fiice gemene, Milan și, respectiv, Indira Maria și Rania Maria.

Foto: Facebook; GSP; Instagram