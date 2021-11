Gigi Becali, mărturii surprinzătoare despre moartea lui Petrică Mâțu Stoian

Gigi Becali a oferit declarații surprinzătoare legate de moartea regretatului Petrică Mâțu Stoian, spunând că el știe cauza reală a decesului.

Becali a spus că el știe cauza morții lui Petrică Mâțu Stoian, dar că nu vrea să ofere mai multe detalii. Ancheta în cazul morții lui Petrică Mâțu Stoian ar putea fi dată peste cap de declarațiile latifundarului.

Acesta din urmă susține că Mâțu Stoian nu ar fi murit din cauza terapiei hiperbare de la clinica unde se trata post-COVID-19, spunând că și în clinica pe care o deține există un astfel de tratament, dar că acesta nu provoacă decesul.

„Mîţu Stoian nu a murit de hiperbară, ci de altceva”, a spus Becali într-o emisiune TV, citat de SpyNews. „Nu pot spune mai multe, gata. Nu a murit din cauză că a intrat în camera hiperbară. Nu pot să vă zic mai multe, puteau să vă zică oamenii care mi-au spus şi mie. Dar nu are nicio legătură cu clinica. Nu are rost să discutăm. El nu a murit din cauză la hiperbară. Şi eu în clinica mea am cameră hiperbară”.

Cu toate astea, Gigi Becali refuză să dea mai multe detalii. Mai mult, a anunțat că nu va oferi explicații nici anchetatorilor, în cazul în care va fi audiat. „Le zic că nu mai ţin minte, că altfel aş implica şi alte persoane”, a subliniat el.

Petrică Mâțu Stoian a fost înmormântat în fața a peste 2.000 de ani. El se odihnește într-un cimitir din Craiova, unde avea deja cavoul pregătit și unde s-a asigurat că totul este finalizat, cu o săptămână înainte de a pleca dintre noi.

Foto – Facebook