Florin Zamfirescu a dezvăluit că a fost îndrăgostit de Corina Chiriac. Reacția amuzantă a celebrei cântărețe

Florin Zamfirescu a dezvăluit că, în tinerețe, a fost îndrăgostit de Corina Chiriac. Actorul a făcut afirmațiile chiar la lansarea cărții cântăreței, „Două piese de teatru”.

Luni, 28 noiembrie, Corina Chiriac și-a lansat cea de a doua carte, iar la eveniment a fost prezent și actorul Florin Zamfirescu. Cu această ocazie, el a vorbit despre amintirile pe care le are cu îndrăgita cântăreață. Astfel a mărturisit și că a fost îndrăgostit de ea.

„Eu am cunoscut-o pe Corina din anul I de facultate. Am văzut cea mai senzuală gură pe care poți s-o vezi în viață. Eu mai văzusem prin filme. Ce vedeam prin filme erau picturi, ce Sarita Montiel sau Brigitte Bardot? Când am văzut-o pe Corina… În primul rând, ea terminase liceul odată cu mine. Fusese o elevă în uniformă. Nu mi-am putut închipui niciodată pe Corina în uniformă de elevă, în bancă, și cu un profesor care să se uite la ea și să rămână normal”, a spus Florin Zamfirescu în discursul pe care l-a ținut la Teatrul Odeon, unde a avut loc lansarea cărții „Două piese de teatru”.

Deși actorul și-ar fi dorit ca lucrurile să evolueze în relația lor, au rămas, totuși, la stadiul de prietenie. O prietenie care dăinuie de peste 50 de ani.

Florin Zamfirescu a povestit, într-un interviu acordat Antena Stars, despre o propunere pe care i-a făcut-o Corinei Chiriac.

„A fost o glumă. Eu locuiesc în Mogoșoaia și cândva, acum vreo 20 de ani, am făcut o petrecere de ziua mea și bineînțeles că am chemat-o și pe Corina. Eu mereu îi spun că am fost îndrăgostit de ea și ea tratează cu umor lucrurile acestea. Am ieșit afară, era cald și aveam o grădină, era seară, plouase cu o zi înainte. Și eu zic, Corina, cât am stat eu după tine toată tinerețea mea? Nu vrei să mergem aici în grădină să ne dăm pe brazdă?”, a povestit îndrăgitul actor, citat de SpyNews.

„La care ea zice: Nu pot pentru că am pantofi cu toc”, a spus el care a fost răspunsul amuzant primit de la Corina Chiriac.

Corina Chiriac a ales să își lanseze cea de a doua carte la teatrul Odeon deoarece are câteva amintiri frumoase de acolo, amintiri ce o leagă chiar de bunul ei prieten, Florin Zamfirescu.

„I-am spus: dragă, Florin, dacă ne-ar fi spus cineva când aveam 17 ani – noi ne știm de când avem 17 ani – că ne vom revedea când avem 70, amândoi sănătoși și realizați în viață, probabil că n-am fi crezut. Faci parte din cariera mea, din amintirile mele de aur, din prezentul meu frumos”, a spus cântăreața la lansarea cărții sale, potrivit Playtech.

Tot atunci ea a explicat că Florin Zamfirescu a încercat să o convingă să lase muzica pentru o carieră de actriță.

„Vreau să vă spun de ce am ales să fim aici la Teatrul Odeon. Pentru că în 1974, Florin a încercat să-mi bage mințile în cap. Mi-a zis: „Hai, sunt niște posturi la Teatrul Odeon. Nu vrei să vii să te angajezi?”. Era Teatrul Giulești atunci. Deci, Teatrul Giulești. Mi-a propus o piesă de teatru. Am repetat-o… Ne-am dat peste cap. Am luat amândoi posturile, dar cum e destinul… exact în acel an, în 1974, trei instituții diferite m-au propus la trei festivaluri diferite să reprezint România: la Orfeul de Aur, la bulgari, la un concurs din Polonia și la Dresda, în fosta Republică Democrată Germană. Din trei festivaluri am luat două premii importante. Mi-am dat seama că voi rămâne la muzică. Atunci mi-am cerut scuze, am plecat din teatru și iată că mă întorc după atâția ani doar în calitate de autoare, dar cine știe?”, a povestit Corina Chiriac.

