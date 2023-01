Flick Domnul Rimă a dovedit că este un romantic incurabil, după ce a postat pe rețelele de socializare o fotografie în care le arată tuturor ce surpriză frumoasă i-a făcut soției.

Fostul prezentator de radio este mereu atent cu soția lui și o surprinde, ori de câte ori are ocazia, cu gesturi romantice. Recent, acesta i-a dăruit Denisei un frumos buchet de trandafiri. Fostul prezentator de radio a postat pe contul său de Instagram o fotografie cu florile, iar în dreptul ei a scris următoarele cuvinte:

”Mulți ar spune că-i clișeu/ E doar dragoste, spun eu”.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 5)

Flick și Denisa, o iubire fără margini

Flick, pe numele real Andrei Sebastian Filcea, și soția sa, Denisa, formează unul dintre ele mai frumoase cupluri din lumea celebrităților autohtone. Cei doi sunt căsătoriți din vara anului 2020 și au devenit părinți pentru prima oară în luna iunie a anului trecut. Ei au o fetiță, Eva Maria, căreia, la naștere, Flick i-a dedicat câteva versuri emoționante.

„Visul devine realitate

Fiindcă de azi încolo este

O inimă în plus ce bate

Lâng-ale noastre, în poveste.

Cuvintele nu pot transpune

Emoția și bucuria

De-a ține-n brațe o minune.

Bine-ai venit, Eva Maria! ” – a fost mesajul scris de fostul prezentator de la Radio Zu, pe pagina sa de Instagram.

Citeşte şi: Flick Domnul Rimă ia o pauză de la radio pentru a se dedica exclusiv proiectelor sale personale

Denisa Filcea este creatoare de conținut și se mai ocupă cu predarea unui curs de dezvoltare personală a copiilor.

„M-am dorit să fiu mamă. Nu mă plâng”

Acum, ca proapătă mămică, Denisa își ocupă mai tot timpul îngrijind-o pe micuța Eva Maria și se bucură de toate momentele trăite ca părinte.

”Este extrem de simplu pentru că știu să mă bucur de ceea ce am fără să mă plâng. Nu simt nevoia să atrag atenția asupra mea dramatizând și exagerând. Mi-am dorit să fiu mamă, ar fi absurd și ipocrit ca acum (după ce am primit ce am cerut) să încep cu „E greu…”

Ador fiecare secundă și nu am cuvinte să-mi exprim recunoștința și bucuria. Faptul că ție sau altora le este greu nu înseamnă că toți percepem această perioadă ca fiind una dificilă. Nu trăim și nu vedem viața în același mod. ”, a transmis Denisa Filcea, pe Instagram, legat de rolul de mămică pe care l-a îmbrățișat cu mult drag.

Flick și Denisa și-au dorit foarte tare să devină părinți. Cu toate acestea, Denisa declara în urmă cu câteva luni că nu este de acord cu persoanele care spun că devii cu adevărat femeie doar atunci când aduci pe lume un copil.

Soția lui Flick este de părere că fiecare femeie este deosebită în felul ei, indiferent de deciziile pe care le ia pe plan personal. Iar întemeierea unei familii, cu copii, este o decizie foarte intimă și personală.

„Eu empatizez cu fiecare femeie în parte”

„A deveni părinți este un pas foarte important pentru mine și soțul meu. Suntem conștienți de faptul că acest lucru este special și unic pentru noi. Nu ne face pe noi speciali în fața nimănui. Sute de copii se nasc în fiecare minut. Nu sunt de acord cu persoanele care spun că devii cu adevărat femeie doar după ce devii mamă.

Din contră, mi se pare extrem de limitat să afirmi așa ceva. Eu respect, susțin și empatizez cu fiecare femeie în parte, indiferent de vârstă, care până în momentul de față sau multe nu vor avea niciodată copii. Sunt recunoscătoare pentru această binecuvântare din viața noastră și cea mai mare realizare din cuplul nostru. Noi facem lucrurile doar pentru noi”, a spus ea anul trecut, potrivit Libertatea.

Foto – Instagram