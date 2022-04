Fetița Dianei Pârvu și a lui Sergiu Negoțiu Piloff a împlinit un an. Cum o sărbătoresc pe micuța Jacqueline

Diana Pârvu și Sergiu Negoțiu Piloff sunt în culmea fericirii astăzi, 15 aprilie, când fetița lor a împlinit un an. Pentru aniversarea micuței lor, cei doi au organizat o petrecere la un loc de joacă.

Mare bucurie astăzi în familia Dianei Pârvu și a iubitului ei, Sergiu Negoțiu Piloff, prezentatorul emisiunii „Test de vedetă” de la Kanal D. Cei doi sunt extrem de fericiți să sărbătorească un an de la venirea pe lume a micuței lor, Jacqueline.

Fetița a venit ca o binecuvântare în viața cuplului, mai ales că Dianei i se spusese că nu va putea face copii. Însă după diagnostice crunte, operații și alte complicații în sarcină, vedeta și-a putut împlini visul de a deveni mămică.

Diana Pârvu ne-a mărturisit că timpul a trecut cu o viteză amețitoare, iar micuța ei merge deja în picioare singură.

Pe contul său de Instagram, vedeta a publicat un colaj video cu unele dintre cele mai importante momente din primul an de viață al fetiței ei. Alături, Diana a scris un mesaj plin de iubire.

Tu cea care ne completezi perfect si care ne inveti in fiecare zi sa fim mai buni. Primele sunete, primele miscari, unice si pline de emotie. Cu lacrimi de bucurie, zambete si da, unerori si cu teama am trecut prin toate impreuna cu tine. De la tine am invatat ce inseamna iubirea infinita, rabdarea, bucuria fiecarei clipe. Este un miracol sa te vedem cu cresti in fiecare zi, cum evoluezi incredibil de mult de la o zi la alta.

Cand ai facuf primii pasi eram in al noualea cer si eu si tati. SI nu imi vine sa cred ca la un an deja mergi singurica. Azi implinesti un an de viata si parca ieri plecam la spital plina de emotii ca urmeaza sa te cunosc. Nu stiu cand a trecut timpul dar vreau sa stii ca tu dai sens vietii noastre si orice s-ar intampla, intotdeauna mami si tati vor fi alaturi de tine pentru ca te iubim neconditionat. Iar eu, mami voi fi intotdeauna cea mai buna prietena a ta.

Cu iubire fara margini: Mami si tati! Jacqueline Marie…..un nume cat o lume.