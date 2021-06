Emily Ratajkowski, criticată dur pentru modul bizar în care își ține copilul în brațe

Emily Ratajkowski (29 de ani) a stârnit un val de indignare în mediul online. Modelul american a postat pe pagina sa de Instagram câteva fotografii în care își ține copilul, în vârstă de două luni, în brațe, într-un mod ciudat.

Jurnalistul și omul de televiziune Piers Morgan se numără printre cei care au criticat-o pe Ratajkowski pentru pozele publicate, postând pe Tweeter următorul mesaj: „Nu așa se ține un copil în brațe, Emily, și milioanele de urmăritori pe care îi ai nu ar trebui să fie încurajați să facă la fel. M-aș bucura să ăți dau câteva sfaturi, dacă ai nevoie de ele.”

That’s not how you hold a baby @emrata – and your millions of followers shouldn’t be encouraged to do the same. Happy to give you some tips if you need them. pic.twitter.com/IcduCA4tMQ

— Piers Morgan (@piersmorgan) June 7, 2021