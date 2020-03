Daniel Craig nu le lasă copiilor averea: „Ideea de moștenire e dezagreabilă”

„Filosofia mea este să-i cheltuiesc sau să-i donez până mor”, a afirmat Craig, cunoscut pentru rolul său din seria „James Bond”.

„Nu vreau să las sume mari de bani generației următoare”, a mărturisit celebrul actor într-un interviu acordat Saga Magazine și preluat de Insider.

Daniel Craig, în vârstă de 52 de ani, are doi copii: o fetiță în vârstă de doi ani, cu actrița Rachel Weisz și o altă fată, Ella, de 28 de ani, din căsnicia cu Fiona Loudon.

A debutat în filmul The Power of One în 1992 ca Sergentul Botha. Craig a mai apărut în filme ca Lara Croft, interpretându-l pe Tomb Raider alături de Angelina Jolie (2001) sau în Road to Perdition (2002), alături de Tom Hanks. Alte roluri principale în Sylvia (2003), The Mother (2003) și Enduring Love (2004). În 2005, Craig a interpretat rolul unui agent evreu în controversatul thriller regizat de Steven Spielberg, Munich. În octombrie 2005, ziarul News of the World a publicat știrea conform căreia Craig ar avea o aventură cu Sienna Miller, partenera sa din Layer Cake (2005), însă la scurt timp Miller s-a logodit cu Jude Law.

Sursă foto: Hepta

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro