Cum a slăbit psihologul Radu Leca 100 kg în câteva luni. „Am decis să am grijă de mine!”

Psihologul Radu Leca și-a schimbat radical stilul de viață în ultimul an și reușit performanța de a da jos circa 100 de kilograme.

Schimbarea majoră s-a produs sub îndrumarea specialiștilor în nutriție și sănătate.

Radu Leca a demonstrat că lupta cu kilogramele nedorite nu este un lucru imposibil cu voință și determinare. Psihologul a povestit, în cadrul unui interviu pentru publicația ego.ro, care a fost metoda de slăbire care a funcționat în cazul lui și care l-a ajutat să ajungă de la greutatea de 167 de kilograme, la o greutate normală.

Radu Leca, în vârstă de 45 de ani, a povestit că a avut un hop personal și emoțional la începutul anului trecut, iar de acolo s-a ivit și pornirea de a-și schimba stilul de viață.

„În data de 21 februarie 2022, după ce am avut un hop personal, atât emoțional, cât și fizic, am decis să am grijă de mine și am început să fac două lucruri care m-au ajutat extraordinar.”, a spus Radu Leca pentru sursa amintită.

Psihologul a explicat că a renunțat pentru o perioadă la produsele de origine animală și s-a axat în special pe legume. Radu Leca nu s-a apucat să slăbească fără să nu apeleze la ajutorul nutriționiștilor. După aproape nouă luni în care a consumat doar legume, gătite sub toate formele, psihologul a reintrodus în alimentație lactatele și ouăle.

„Am cântărit tot ceea ce am mâncat, am exclus în totalitate carnea, ouăle, laptele, brânza, făina și am rămas doar pe legume pentru o perioadă de 9 luni de zile. În urmă cu câteva săptămâni am reintrodus laptele, brânza și oul în dietă, asta după ce lângă mine au stat 3 medici nutriționiști care au avut exemplar grijă de mine.” – a mai spus psihologul Radu Leca.

Radu Leca s-a făcut psiholog după ce tatăl său s-a îmbolnăvit de inimă

Psihologul povetea în urmă cu câțiva ani că psihologia a venit în viața lui când tatăl său a trecut printr-o cumpănă din cauza unei boli de inimă.

“Psihologia a venit în viață mea când prietenul și tatăl meu nu mai putea fi ajutat. De atunci am înțeles că este imperios necesara formarea psihologiei cardiacului în interiorul psihologiei estice având că scop ajutorul psihologic oferit atât cardiacilor cât și famililor acestora. În psihologie nu exista cuvântul dificil. Cum nu exista nici noțiunea de Dumnezeu.

În interiorul psihologiei mele Dumnezeu exista și fară El în minte eu nu vorbesc cu niciun om ce-mi trece pragul cabinetului. Copiii sunt minunați. Ei ajung bolnavi în marea lor majoritate din cauza părinților. Cei mai triști ochi văzuți de mine în 16 ani aparțin unei fetițe de 8 ani ce era bătuta cu ciocanul de tatăl ei. Bolile părinților se răsfrâng asupra copiilor și îi strica. Anxiosul creste anxioși. Depresivul creste depresivi. Alcoolicul mai “greșește” și unii copii nu ajung sclavii lui Bahus.” – a povestit el în cadrul unui interviu pentru medijobs.ro.

