Cum a ajuns Ruby la 46 de kilograme: „Am constant fluctuații de greutate”

Ruby a mărturisit recent care este secretul siluetei sale de invidiat. Artista spune că se întâmplă adesea să slăbească din cauza stresului și a recunoscut că are fluctuații de greutate din acest motiv.

„Am constant fluctuaţii de greutate de un kilogram – două, însă de fiecare dată înainte de filmarea unui clip nou mă stresez foarte tare cu tot ce ţine de organizare, imagine şi realizare, uit să mănânc cu zilele şi e normal să slăbesc. La fel s-a întâmplat şi săptămânile astea, am ajuns la 46 de kilograme pentru că am avut de pus la cale producţia pentru clip. Filmând în Istanbul, în vreme de lockdown, a fost ceva mai solicitant şi am avut de pus la punct o grămadă de lucruri ca să reuşim să mergem acolo şi să filmăm la nivelul de producţie la care o facem aici. În patru zile cât am stat acolo, nu am mâncat nici măcar cantitatea care să însumeze o masă. Dar îmi revin repede, m-a pus mamaia pe regim cu cartofi prăjiţi şi sarmale!”, a explicat cântăreața, potrivit okmagazine.ro.

Ruby a apelat de mai multe ori la operații estetice la nivelul sânilor

Artista este adepta intervențiilor estetice și a recunoscut că și-a pus silicoane. În vara anului trecut, Ruby a fost nevoită să facă o nouă vizită la doctor pentru a-și rezolva câteva probleme apărute la nivelul sânilor. Se pare că vedeta nu a respectat programul de recuperare după primul implant și astfel, a fost nevoie de o nouă operație.

„Azi merg cu papa mobilul, face cinste papa? Ia uite-mă! Eu pot să merg și pe picioarele mele, dar cică nu am voie! Merg să o văd pe doamna doctor! O să-mi pună oare o perfuzie cu suc? Pa, prieteni! Ne vedem când… mă trezesc!”, a spunea Ruby, în urmă cu câteva luni, înainte de operație.

