Cu cine s-a consultat Cosmin Seleși înainte să bată palma cu Pro TV: “Este sfătuitorul meu de suflet și o ascult de fiecare dată”/ Exclusiv

Cosmin Seleși a schimbat posturile de televiziune, dar a reușit să obțină audiențe de top cu nouă lui emisiune “Batem palma?” de la Pro TV. Carismaticul prezentator TV a dezvăluit pentru Unica.ro, că întotdeauna se consultă cu soția lui, Irina, când are de luat o decizie, indiferent că este vorba de profesie sau de familie. Prin urmare, alegerea făcută s-a dovedit a fi de bun augur pentru ambele părți. Cosmin Seleși revine în atenția publicului și pe scenă cu o piesă de succes, care se joacă la Paris de mulți ani, și pe care celebrul actor a reușit să o aducă și în teatrele din România.

Cosmin Seleși ia toate deciziile după ce ce consultă cu soția

Cosmin Seleși este căsătorit cu Irina de mai bine de 10 ani și au împreună doi copii: o fetiță și un băiat. Actorul a plecat, după 9 ani, de la cârma emisiunii “Te cunosc de undeva” și a simțit nevoia să aibă o pauză înainte de a se aventura într-un alt proiect TV. “Batem palma?” este emisiunea cu care Cosmin Seleși înregistrează audiențe record la Pro TV. Soția lui, Irina, a avut un cuvânt de spus înainte ca Seleși să opteze pentru acest format.

Cosmin, ai revenit pe micul ecran după o pauză. Ți-au lipsit adrenalina, publicul, televiziunea?

Mi-a lipsit foarte mult întâlnirea cu cei de acasă. Este o energie pe care o primești atunci când ai o emisiune, iar faptul că acum este zilnică îmi dă o bucurie și mai mare. Îi simt pe telespectatori, primesc mesajele lor și când văd că suntem lideri de audiență în fiecare ediție îmi dau seama câtă bucurie le aducem în case.

Ce ai făcut în această perioadă? Știu că ești o persoană activă. Povestește-ne despre proiectele de teatru, film, muzică.

Așa este, chiar dacă am avut o pauză pe TV, am muncit mult. Atât în diferite piese de teatru, acolo unde vă pregătesc chiar și acum ceva nou, dar și în partea de filme.

Mă bucur că ai spus și de muzică deoarece alături de Cosmin Seleși Orchestra am pregătit niște spectacole foarte faine, prin care am ajuns și mai aproape de oameni. Chiar și de PROTEVELION le-am adus telespectatorilor o mică mostră din bucuria noastră.

Cosmin Seleși: “Sfătuitorul meu de suflet este Irina”

Cât timp ți-a luat să bați palma cu Pro TV? Ce te-a atras la această emisune? Este un atu faptul că nu mai ai coprezentator?

Pentru mine, cel mai important lucru a fost formatul. Am crezut în el din prima clipă deoarece am simțit că va aduce ceva nou pe piață. Apoi când am cunoscut și întreaga echipă, am simțit că nu am nicio emoție și că totul va ieși așa cum vedeți și voi – perfect J!

În general, obișnuiești să te consulți cu Irina, soția ta, înainte de a lua o decizie pe plan profesional? De exemplu, cum a fost plecarea de la Antena sau semnarea cu Pro TV?

De fiecare dată când am de luat o decizie pe plan profesional sau personal, sfătuitorul meu de suflet este Irina. Și o ascult de fiecare dată, fie că vorbim de familie sau job. Dar asta se întâmplă cu amândoi – împărtășim toate lucrurile și ne suntem aproape, ne susținem.

Tu și Irina ați lucrat la un moment dat împreună la emisiunea “Te cunosc de undeva”, unde era make-up artist. De atunci, drumurile voastre s-au mai intersectat pe plan profesional?

Nu ne-am intersectat deloc, ea era la efecte speciale pe zona de make up. Practic, ne vedeam doar rar la locul de muncă. Și dacă lucrăm împreună, fiecare este cu treaba lui. Asta face ca totul să fie și mai frumos seara, când ajungem acasă și putem sta la povești.

Cosmin Seleși nu mai are rate la bancă

În emisiunea “Batem palma”, ai o interacțiune constantă cu banca. În viața privată, ai evitat împrumuturile la banca sau ești legat de ea pe 30 -35 de ani, perioada maximă de creditare?

Am avut împrumuturi bancare, dar m-a ajutat Bunul Dumnezeu să scap de ele (râde). Sper ca pe mai departe să nu mai am. Admit, că le evit, mai ales în această perioadă.

Am văzut că pregătești un spectacol de teatru.

Pregătesc o nouă premieră care se numește ”Te despart de nu te vezi”, alături de Paul Ipate și Monica Odagiu. Nu am mai scos nicio premieră de dinainte de pandemie, așa că am o bucurie și o energie molipsitoare. Este o comedie spumoasă, care se joacă la Paris de aproape 15 ani cu sălile pline. Suntem singurii care am obținut drepturile pentru această piesă în România și suntem foarte mândri de acest lucru.

Cosmin Seleși joacă în piesa ”Te despart de nu te vezi”

Știm că urmează să plecați și într-un turneu de promovare. Pe unde vă pot vedea oamenii?

După ce vom avea premiera pe 13 februarie, în București, la Sala Luceafărul, fostul Cinema PRO, vom pleca în jurul țării și abia aștept să mă întâlnesc cu publicul. Nu am mai fost plecat de aproape 4 ani cu o piesă de teatru și sunt entuziasmat să îi revăd. O să vă țin la curent cu toate locațiile pe paginile mele de social media, așa că fiți cu ochii pe noi.

Bănuim că sunteți foarte prinși cu repetițiile pentru premieră. Care este atmosfera la repetiții?

Repetăm zi de zi, atmosfera este una foarte mișto între noi. Am încredere că va fi un spectacol de succes, iar asta pentru că am văzut interesul mare al oamenilor. Sunt orașe în care deja suntem sold out, deși mai avem 2-3 săptămâni până vom ajunge acolo.

