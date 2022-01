Moment emoționant de la Chef Joseph Hadad la MasterChef: „Mai bine mor eu înainte”

În culisele emisiunii MasterChef, chef Joseph Hadad a avut parte de un moment extrem de emoționant în timpul filmărilor.

Talentatul chef și jurat al emisiunii a pregătit pentru colegii săi pește haraimi, urmând rețeta mamei sale. Aceasta este una dintre rețetele cu care a crescut, care se regăsește atât în bucătăria marocană a familiei mamei sale, cât și în bucătăria tunisiană a familiei tatălui său.

Joseph Hadad deja a postat rețeta și pe blogul său personal, fiind un fel de mâncare pe cât de aromat, pe atât de ușor de preparat. În timp ce povestea despre femeia care i-a dat viață în culisele MasterChef, el a lăcrimat și a spus că mereu va rămâne „copilul mamei”, indiferent de vârstă.

„Colegii mei, Foa și Radu, mi-au zis, nu facem și noi niște pește haraimi cum mâncai acasă când erai cu mama”, a povestit chef Joseph Hadad, citat de Click. „La cinci dimineața m-am trezit și am luat oala și făcut niște pește haraimi. Este cu năut, uitați, coriandru, roșii, usturoi, ardei, toate, toate bunătățile. Rețeta asta este preferata mea, pentru că e rețeta mamei. Are 84 de ani și făcea în fiecare vineri. Am emoții când fac rețeta mamei. Când fac rețeta mamei îmi tremură mâinile”.

El a mai spus și că este foarte recunoscător pentru faptul că mama sa trăiește încă: „Tot copilul mamei sunt. Dacă am 62 de ani, iar ea are spre 85 de ani, tot copilul mamei sunt. Sunt copilul mamei. Mă bucur că Dumnezeu a ținut-o în viață până acum și sper să trăiască încă 20 de ani de acum încolo. Mai bine să mor eu înainte și ea să trăiască. Așa este la noi, în nordul Africii, suntem mai sensibili, cu familia, cu tata, cu mama, cu dragostea. Sper că și colegilor mei să le placă peștele făcut de dimineață. Am chinuit astăzi”.

Marele bucătar a vorbit și despre experiența emoțională de a găti împreună cu familia. „Când gătesc mâncare, mai ales cu părinții, mâncare făcută în familie, cu mama și tata, rudele, ai o altă reacție, ai alt sentiment, despre cum ai trăit, cum am dormit în două camere trei frați. Asta este frumusețea vieții. Amintirile mele le spus copiilor mei. Să știe cum am trăit”.

