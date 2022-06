Chef Florin Dumitrescu și soția lui, Cristina Sima, formează un cuplu din anul 2010. Pe 7 iunie 2022, cuplul a aniversat 8 ani de la cununia religioasă. Perechea are două fiice, Ava și Mia.

Chef Florin Dumitrescu și soția lui au aniversat 8 ani de la cununia religioasă: „Am avut o nuntă, zic eu, perfectă”

„Una dintre cele 3 cele mai fericite zile din viața mea. Pe 7 iunie 2014 am dansat la nunta noastră, pe «All of Me». Am avut o nuntă, zic eu, perfectă. Muzică bună, prietenii și familia aproape. Nu o să uit niciodată când am văzut-o în rochia de mireasă, în ușa bisericii. M-a impresionat frumusețea ei, eleganța și strălucirea. Ce e mișto e că sentimentul nu a dispărut deloc, iar cine zice că dragostea durează doar 3 ani, nu ne cunoaște pe noi doi. Așa că, draga mea, te mai măriți o dată cu mine?”, a scris bucătarul în mediul online.

Cristina și Florin s-au cunoscut în restaurantul lui. „După degustare, am căutat-o pe Facebook. Ei i-am spus: «Mi-ai apărut în lista de sugestii. Wow, ce coincidență, exact în ziua în care ne-am cunoscut!». Da’ de unde, am căutat-o eu!”, a recunoscut bucătarul în trecut.

„Nimeni nu ne dădea mai mult de o lună împreună. Mai toți dintre ei s-au despărțit de ceva timp și noi tot împreună și după 10 ani, parcă și mai fericiți! Atât aveam de zis. Sănătate să aveți! Te iubesc, Sima!”, mai scria Florin Dumitrescu în octombrie 2020, tot în mediul online.

Foto: Instagram