Channing Tatum și Jessie J s-au despărțit

„Țineau suficient de mult unul la celălalt pentru a încerca din nou, însă au realizat că e mai bine să meargă mai departe. Totul a fost amiabil”, a declarat o sursă pentru People.

Cântăreața în vârstă de 32 de ani și actorul de 39 de ani s-au împăcat în ianuarie, după ce s-au despărțit în decembrie 2019, după o relație care a durat puțin mai mult de un an. În acel momnent, o sursă a afirmat pentru People că, deși au încercat să facă relația să meargă, „momentul nu a fost potrivit”.

„El este foarte ocupat cu cariera lui și ca tată. Are o lume care îl așteaptă și încearcă să își împartă timpul, ceea ce nu este ușor”, a spus atunci sursa citată.

Despărțirea lui Tatum de Jessie J vine la o lună după ce fosta sa soșie, Jenna Dewan, a născut un băiețel, pe c are îl are cu actualul ei logodnic, Steve Kazee.

Vezi în Galeria FOTO mai multe imagini cu Channing Tatum și Jessie J.

Sursă foto: Profimedia

