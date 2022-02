Cine sunt cei 18 concurenți care intră în lupta „Chefi fără limite”

Gătitul se va combina cu aventura și călătoriile în emisiunea „Chefi fără limite”, unde vor participa 18 concurenți.

Luni, 21 februrie de la ora 20.30 Antena 1 dă startul primului show TV din România care va combina într-un mod spectaculos gătitul cu călătoriile și aventura. 18 concurenți sunt gata să demonstreze că au curajul, cunoștințele și ambiția necesare pentru a câștiga titlul de Chefi fără limite.

Pasiunea pentru bucătărie este numitorul comun al celor 18 concurenţi, meseriile lor fiind complet diferite. Cofetar, fotograf, corporatist, instructor de fitness, antreprenor, cântăreț sau dansator, cu toții își doresc să demonstreze cât sunt de pricepuți și cât de mult își doresc să învețe și să impresioneze prin farfuriile lor.

Cine sunt concurenții din echipa albastră, a lui Chef Florin Dumitrescu

„Echipa albastră mă motivează și mă face să stau liniștit în competiție”, a spus Chef Florin Dumitrescu. „Când m-am gândit la cum să îmi formez echipa, m-am gândit la misiunile pe care urmează să le facem și mi-am ales oameni puternici, care să poată să facă multe lucruri pe lângă bucătărie. În ceea ce privește gătitul m-am gândit că sunt oricum eu acolo și îi pot ghida. Am un singur bucătar profesionist, în rest toți provin din alte domenii. Ceea ce ne unește pe toți este ambiția”.

Arkanian – Artist

Iman Abushov – Director Comercial

Daniela Andronie Rădulescu – Instructor fitness

Vlad Tănasie – Bucătar

Mariana Tarbuc – Consilier Primărie

Daniel Tudor – Antreprenor

Cine sunt concurenții din echipa verde, a lui Chef Sorin Bontea

„Am în echipă de toate”, a zis Chef Sorin Bontea. „Am o gospodină care are gust bun, am cofetari, am un fotograf pe care mizez că are simțul frumosului, am și oameni cu forță fizică pentru diverse misiuni. Ce să zic, cred că am echipa shaorma cu de toate”.

Laura Eremia – Cofetar

Valentina Cornescu – Cofetar

Daniela Tănase – Solist Vocal

Daniel Jumuga (Nobo) – Cofetar

Andrei Stoian – Bucătar

Francisc Șandor – Fotograf

Cine sunt concurenții din echipa mov, a lui Chef Cătălin Scărlătescu

„Echipa mea e ca o echipă de fotbal”, a povestit Chef Cătălin Scătlătescu. „Trebuie să am și portar, și atacanți, și mijlocași. Nu poți să pleci la drum cu 6 gemeni, așa că m-am gândit să îmi iau un om mai molcom, mai sfătos, o dansatoare frumoasă care să țină moralul echipei ridicat, o moldoveancă care are simțul frumosului, un ungur, o corporatistă și un bucătar cu multă încredere în el”.

Rebecca Bumpuțu – Dansatoare

Tanya Povenscaia – Trainer în domeniul unghiilor

Lucian Pupăzan – Făuritor de fundulețe

Carmen Dîrvariu – Corporatist

Istvan Kozocsa – Bucătar

Raul Bodoșcă – Bucătar

Chefi fără limite va străbate și va spune povestea gastronomică a unora dintre cele mai frumoase insule grecești. Chios, Lesbos, Corfu, Creta sau Naxos sunt câteva dintre destinațiile ce vor deveni câmp de luptă pentru cei trei chefi și echipele lor în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30, la Antena 1.