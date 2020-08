Prințul Harry (35 de ani) și Meghan Markle (38 de ani) au adoptat de curând un pui de labrador negru căruia i-au pus un nume atipic.

Numele câinelui, “Pula”, a fost ales în mod special pentru că le amintește celor doi prima lor excursia în calitate de cuplu regal în Africa, unde așa se intitulează moneda locală, potrivit dailymail.co.uk.

În limba tswana, vorbită în Africa de Sud, cuvântul ales pentru a fi numele câinelui se traduce prin „ploaie”.

VEZI GALERIA FOTO ( 6 )

În prezent, Prințul Harry și Meghan Markle nu mai stau în casa regală. Cei doi au închiriat o vilă cu 12 dormitoare, în valoare de 18 milioane dolari în Beverly Hills de la actorul și producătorul Tyler Perry. Harry și Markle au anunțat la începutul acestui an că au decis să renunțe la rolurile de seniori ai Casei Regale britanice și că se vor muta în Statele Unite ale Americii, însă vor continua să o susțină pe Regina Elisabeta a II-a. Cuplul regal are și un urmaș, un băiețel în vârstă de 1 an, pe nume Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

sursa foto – Profimedia

