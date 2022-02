Invitată alături de soțul ei, Răzvan Munteanu (44 de ani), în podcastul „La Mijloc”, găzduit de Codin Maticiuc (41 de ani), Delia (39 de ani) a povestit o întâmplare surprinzătoare din timpul unei înmormântări. În august 2022, solista și soțul ei vor aniversa 10 ani de căsnicie.

Ce i s-a întâmplat Deliei la o înmormântare

Răzvan este, printre altele, și managerul Deliei. Totodată, bărbatul deține afaceri în domeniul imobiliar și HoReCa, este implicat activ în managementul casei de discuri Global Records, unde este semnată Delia, și este pasionat de domeniul criptomonedelor.

Vorbind despre întâlnirile cu fanii în diverse contexte, Delia a dezvăluit: „Cel mai rău este să ți se întâmple la o înmormântare. Îmi pare rău pentru…, dar mă bucur că v-am cunoscut. Se terminase slujba, am ieșit și a zis: «Îmi pare rău pentru…, dar mă bucur că v-am cunoscut, putem face o poză?». Eram apropiată de persoana decedată, altfel nu aș fi fost acolo”.

„Mai e ciudat în spitale, când te duci pentru analize… E o stare de anxietate, îmi dau seama că nu e nici vina lor, meseria mea e în spațiul public și asta presupune. Încerc să-i fac să înțeleagă, totuși, că rolul meu nu e ăsta, de relații cu publicul, nu pot face doar asta, e inuman. Încerc să nu dau apă la moară”, a mai povestit.

„A mai fost o situație. Zburam de la Timișoara înapoi în București, avusesem concert. Obosită, terminată, adormisem cu capul pe tetiera din față. Lângă mine stătea cineva. Am evitat contactul vizual, ca să nu vorbim, așa aș fi făcut și dacă nu eram cunoscută. Mi-e rușine. M-am trezit la aterizare și în secunda doi avea telefonul și a zis: «Bine că te-ai trezit să facem poză!”». Eram cu urme…”, a mai spus solista.

Delia și soțul ei iubesc să călătorească

Solista și partenerul ei de viață iubesc vacanțele în destinații exotice și nu numai. Pasionată de călătorii, solista și-a deschis un cont de Instagram destinat exclusiv acestora, numit @delianomad. Cele mai recente fotografii publicate pe respectiva pagină sunt surprinse în Arabia Saudită.

„Nu am hartă să bifez pe unde am mers, știu, în mare, pe unde am fost, dar mai repede îți zic pe unde nu am fost. Trebuie să ajung neapărat în Islanda, pentru că sunt niște peisaje de vis și trebuie să găsim vreo 10 zile pentru aia. Să închiriem o mașină și să o luăm frumos cum trebuie. Vreau să văd multe lucruri acolo. (…) Hawai mă atrage, e tare, e mare și munte”, mai spunea Delia în trecut, în cadrul podcastului „M.C.N. Podcast”.

