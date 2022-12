Ce face și cum arată Bogdan Ioan, la 4 ani după ce a câștigat Vocea României la Pro TV

În 2018, Bogdan Ioan cucerea juriul de la Vocea României, într-o interpretare de excepție în etapa audițiilor pe nevăzute. Atunci, cântărețul a urcat pe scena de la PRO TV cântând una dintre cele mai apreciate piese ale lui Michale Jackson, „Earth Song”

Pe tot parcursul sezonului în care a participat, concurentul a ieșit în evidență prin interpretările sale originale și a reușit să câștige nu numai încrederea juriului ci și a publicului.

Bogdan Ioan, câștigător în sezonul 8 Vocea României

Deși a studiat arhitectura, cariera lui a avut înclinații mai mult către partea artistică. După ce a trecut prin toate etapele concursului de la PRO TV, Bogdan Ioan a fost ales în marea finală de la „Vocea României” câștigătorul ediției.

Videoclipul cu prestația sa de la audițiile concursului a strâns pe YouTube peste 51 de milioane de viziualizări și peste 28.000 de comentarii. Filmarea a făcut înconjurul lumii și a strâns reacții de la întreg mapamondul. Mai mult, cu prestația sa, Bogdan Ioan a reușit să intre în topul global The Voice Top 10 Acts.

Bogdan Ioan s-a căsătorit în secret

În ultimii ani, Bogdan Ioan a lansat de atunci mai multe piese precum „Friday Mood”, „If I” sau „Tu”. Recent, cântărețul a lansat un nou single, „Trezește-mă”, cu care speră să cucerească inimile ascultătorilor.

„Sunt foarte entuziasmat în legătură cu această piesă, în primul rând pentru că mă reprezintă ca direcție muzicală și în același timp, datorită modului în care a fost creată. Totul a decurs natural și a venit de la sine. Mesajul piesei vorbește despre faptul că noi am început să uităm de dragoste, de iubire și ne îndepărtăm de lucrurile frumoase” a declarat artistul, la Kiss FM.

La începutul lunii noiembrie, câștigătorul de la Vocea României și logodnica lui au decis să își unească destinele. Căsătoria a avut loc, în secret, la Constanța, orașul natal al cântărețului. Cei doi au împreună o fetiță de 7 luni, Nira-Petra, care a venit pe lume pe data de 4 mai

Mesajul lui Bogdan Ioan, la 3 ani după ce a câștigat Vocea Româniai

Anul trecut, exact în ziua în care se împlineau 3 ani de la victoria sa, Bogdan Ioan a postat un mesaj pe Facebook prin care mărturisea că, din păcate, nu reușise să realizeze toate cele propuse.

„Au trecut 3 ani de la finala Vocea României. Voi, prin votul vostru, mi-ati oferit sansa si posibilitatea de a incerca sa imi construiesc o cariera in muzica. Din pacate, nu am realizat tot ceea ce mi-am propus in acesti ani,din diverse motive care au tinut de mine mai mult sau mai putin, dar am invatat multe,am cunoscut oameni misto, am luat contact cu realitatea de care te lovesti dupa un „talent show” si sunt mai determinat ca niciodata sa reusesc. Va multumesc pentru ca imi sunteti alaturi si stati aproape pentru ce va urma! #showmustgoon”, spunea Bogdan Ioan anul trecut.

