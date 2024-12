Cât costă un ciolan de purceluș la restaurantul lui Dani Oțil. Cum justifică prezentatorul tv prețurile piperate ale preparatelor

Dani Oțil (44 ani) s-a implicat, în urmă cu câțiva ani, în zona horeca, deschizând un restaurant în București. Matinalul de la „Neatza” pune la dispoziția clienților săi tot felul de preparate, printre care ciolan de purceluș, supă de cocoș cu găluște sau saramură de caracatiță.

Cât costă preparatele la restaurantul lui Dani Oțil

Dani Oțil a deschis în urmă cu câțiva ani un restaurant în Capitală, împreună cu prietenul său, Chef Damian Marian, ce are un concept inspirat din bucătăria sud-americană, cu influențe italiene și internaționale. În bucătărie se află chef Marcian Vodnar, un bucătar cu o vastă experiență în lumea gastronomiei, astfel că nu este de mirare că preparatele care sunt servite aici sunt cu iz mediteraneean și cu prețuri pe măsură.

Astfel, cei care au vrut să ia masa la restaurantul lui Dani Oțil au scos din buzunar pentru o sticlă de suc de 250 ml suma de 16 lei, iar pentru o bere de 330 ml 22 lei. Prețurile sunt și mai mari când vine vorba de mâncare: 96 lei este suma cu care este vândută o porție de cocoșel de munte copt la foc de lemn, în timp ce pulpa de rață confit la cuptor este 76 lei.

Ciolanul de purcelul costă 92 lei, saramura de caracatiță 110 lei, iar un șnițel aripioară de porc cu cartofi și caș de oaie este 76 lei.

Supa cu cocoș de curte cu găluște costă 35 lei, în timp ce prețurile pentru pizza variază de la 25 la 69 lei.

Nici la capitolul deserturi prețurile nu sunt mai mici: o cupă de închețată este 18 lei, o felie de tort costă 42 lei și 100 grame de ciocolată de casă cu fistic este 20 lei.

Citește și: Dani Oțil, surpriză romantică pentru soția lui, Gabriela Prisăcariu, de ziua ei. În ce destinație de vacanță a plecat cuplul

Citește și: Cum își cresc Dani Oțil și soția lui, Gabriela Prisăcariu, fiul: „I-am spus că nu tot timpul avem bani”. Au făcut primele declarații despre al doilea copil

Răzvan Simion și Mihai Bobonete, despre prețurile piperate de la restaurantul lui Oțil

După ce internauții au reacționat la prețurile mari ce se găsesc în restaurantul lui Dani Oțil, acesta a reacționat și a afirmat că, din punctul lui de vedere, acestea sunt justificate și sunt chiar mici ținând cont de locația restaurantului, dar și de calitatea preparatelor.

„Răspundem răutăților de pe internet, glumițelor cum că la noi este scump, deși suntem un restaurant de nord, de mare calitate, cu servicii și pretenții, prețurile sunt astea care sunt, nu sunt cele mai mari de pe nordului”, spunea Dani Oțil, în urmă cu ceva timp.

Citește și: Theo Rose, pentru prima dată într-un film Netflix. Artista va juca alături de Ana Ularu și Florin Piersic Jr în „Subteran”

Citește și: Serena Williams, schimbată complet după ce a slăbit considerabil. Reacția fanilor când au văzut-o: „Ce s-a întâmplat?”

Chiar și Răzvan Simion și Mihai Bobonete au glumit pe seama prețurilor preparatelor din restaurantul lui Dani Oțil. În cadrul podcastului comediantului, cei doi s-au amuzat pe această temă.

„Când a venit nota aia, eu am crezut că voi v-ați certat. I-am zis Cătălinei: «Eu cred că «Neața cu Răzvan și Dani» rămâne doar cu Răzvan». Mâncasem niște felii de șnițel și șuncă. M-am uitat pe notă și am văzut 15 milioane (lei vechi), m-am uitat și pe spate și am zis că cred că e greșită. Nu eram și noi frații lui Dani? Eu am crezut că doar ne arată nota. Când am văzut că am primit nota de 15 milioane, am crezut că am spart ceva, când am venit de la baie, vreo sticlă de vin. Foarte urât m-am simțit. I-am zis că nu mai vin”, a spus Mihai Bobonete.

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News