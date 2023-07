Andreea Străvoiu, prezentatoare ROventura, de la Kanal D: „Nu vreau să calc pe cadavre ca să ajung acolo unde îmi doresc” / Exclusiv

Andreea Străvoiu, prezentatoarea ROventura, este invitata ediției de astăzi a emisiunii FRESH by UNICA. Cum a ajuns să facă tranziția de la inginer constructor la televiziune, care este cea mai mare dorință pe care o are, ce compromis nu ar face niciodată și ce spune despre starea civilă, aflați urmărind emisiunea online, pe canalul oficial de YouTube Unica și pe pagina de Facebook, de la ora 20:00.

Andreea Străvoiu s-a făcut remarcată după ce a participat la emisiunea ,,Bravo, ai stil!”. S-a îndrăgostit de televiziune și, ulterior, și-a șlefuit talentul în emisiunea Teo Show, unde a lucrat ca reporter. În prezent, alături de George Mihai, prezintă una dintre cele mai îndrăgite și urmărite emisiuni de la Kanal D, ROventura. O prezență discretă în showbiz, Andreea a mizat pe seriozitate și multă muncă pentru a-și depăși condiția.

Andreea Străvoiu, prezentatoare ROventura: „Mă consider o femeie de succes fără să fiu modestă”

„Da, mă consider o femeie de succes fără să fiu modestă! Pentru că am muncit foarte mult pentru ceea ce sunt astăzi și nu mă refer decât la job-ul propriu-zis, ca să fii la locul de muncă serios, disciplinat, muncitor, nu decât la asta, ci și în spate, ce înseamnă să poți să ajungi într-un punct în care să vorbești și să spui ceva corect și coerent.

Andreea Străvoiu: „Am evoluat și evident evoluția înseamnă succes”

Exact asta am făcut, citesc, am făcut dicție, mă informez, ascult părerile oamenilor, sunt atentă la felul în care arăt, la felul cum mă îmbrac. Am evoluat și evident evoluția înseamnă succes. Mai am mult până ajung în punctul pe care mi-l doresc și mai am mult de lucrat. Și niciodată nu va fi succesul deplin, dar de unde am plecat și unde sunt astăzi, este un succes, mai ales pentru că mi-am îndeplinit visul.” a spus Andreea Străvoiu la FRESH by UNICA.

Andreea Străvoiu

Seriozitatea cu care abordează subiectele și naturalețea pe care o transmite sunt doar câteva dintre calitățile care au făcut-o apreciată de public.

„Cred că aș putea să spun, să mă descriu, exact așa cum spun cel mai des oamenii că sunt eu: o fată cu bun-simț. Îmi place foarte mult chestia asta, ador. De fiecare dată când aud lucrul ăsta, și-l aud destul de des: `Îmi place că ai bun simț!`, ador chestia asta. Nu știu câți oameni în ziua de astăzi mai primesc complimentul acesta, că în general primești, ești frumos, ești deștept, dar ai bun-simț, asta înseamnă că e o calitate.

Andreea Străvoiu: „Vreau să fiu un om cu bun-simț, cu coloană vertebrală, un om care evoluează frumos”

Îmi place și aș vrea să rămân așa și să fiu ținută minte. Nu vreau să fiu nici arogantă, nu vreau să fiu nici răutăcioasă, nu vreau să calc pe cadavre ca să ajung acolo unde îmi doresc! Vreau să fiu un om cu bun-simț, cu coloană vertebrală, un om care evoluează frumos și care, dacă Dumnezeu vrea, pot să ajung mai departe și mai sus pe scara asta a vieții.” a declarat Andreea Străvoiu la FRESH by UNICA.

