Andreea Popescu a născut un băiețel. Fosta dansatoare a Deliei a intrat de urgență în sala de operații: „S-a fisurat peretele uterin”

Andreea Popescu a devenit din nou mamă, joi, 6 aprilie. Fosta dansatoare a Deliei a fost nevoită să nască prin cezariană, după ce a întâmpinat o problemă medicală.

După ce medicul i-a spus să meargă de urgență la spital, Andreea a intrat în sala de nașteri, unde i s-a făcut cezariană, astfel venind pe lume micul Alexie. Fosta dansatoare a povestit totul pe rețelele de socializare.

Andreea Popescu a născut un băiețel

Andreea Popescu a devenit pentru a treia oară mamă, Alexie venind pe lume altfel decât frații săi mai mari. Băiețelul a fost născut prin cezariană și nu natural, iar la naștere mama sa a suferit câteva complicații. Însă, medicii au reușit să rezolve toate problemele și, atât Andreea cât și bebelușul se simt bine.

Soția lui Rareș Cojoc a povestit toată întâmplarea pe contul ei de Instagram, unde a postat și primele imagini cu noul membru al familiei.

„Bună dimineața, dragile mele! Ieri toată ziua am avut contracții destul de dese, am fost la biserică și am reușit să mă împărtășesc la Liturghia Darurilor. În timpul slujbei am stat jos pe scaun, dar contracțiile erau dese și puțin dureroase, dar cu ajutorul lui Dumnezeu m-am împărtășit, așa că pe la ora 19:00 am plecat cu Rareș să mâncăm, dar în tot timpul acesta am început să mă cronometrez și i-am trimis doctorului meu poza cu intervalele. Mi-a zis: „Fugi la urgență!!!” Ca să scurtez, el nu a venit de la Cluj, a venit cumnata lui, doamna doctor Mădălina Popescu (o minunată). Am vrut să plec, să mă întorc azi mai pe seară, dacă se schimba ceva”, a scris Andreea Popescu pe rețeaua de socializare.

Medicii i-au făcut cezariană de urgență

Însă medicii au decis că trebuie să intre în sala de operații, unde au descoperit că tânăra avea uterul rupt.

„Am intrat de urgență în operație, s-a fisurat peretele uterin. Am stat câteva ore în operație, am sângerat, nu se coagula sângele. Dumnezeu a lucrat prin doctorul Andreas și prin mâinile doamnei doctor că au avut inspirația să mă bage în sala de operații ca apoi să vadă că deja era uterul rupt”, a mai povestit Andreea Popescu.

„M-am rugat la Sfântul Nectarie și la Sfântul Alexie și pot bucuroasă să îmi țin cea de a treia minune în brațe. Un băiețel de 3469 de grame, 50 cm și tare frumos, pe nume Alexie”, a spus mândra mămică.

După ce a povestit întâmplarea pe social media, mai multe vedete i-au transmis câteva mesaje fostei dansatoare a Deliei.

„Plâng. Bine ai venit micule înger Alexie. Ești iubit. Și recuperare ușoară Andreea”, a scris Alina Ceușan.

„Felicitări”, i-a transmis și MIhai Petre.

„Bine ai venit, îngeraș”, a scris, la rândul ei, Elwira Petre.

„Bun venit pe lume, Alexie”, a spus și Cătălina Grama.

Andreea și Rareș Cojoc mai au doi copii, o fetiță și un băiat.

