Andreea Marin trece printr-o perioadă grea din cauza fiicei sale, Violeta Bănică. Ce se întâmplă între cele două: „Spun cinstit că nu mi-e ușor”

Este cunoscut faptul că între Andreea Marin şi fiica sa, Violeta Bănică, există o relaţie cu totul şi cu totul specială. Chiar şi aşa, „Zâna” trece acum printr-o perioadă grea din cauza fiicei sale pe care o are cu Ştefan Bănică Jr. Ce anume se întâmplă între cele două?

Andreea Marin, despre perioada grea prin care trece din cauza fiicei sale

Într-un interviu pentru„La Măruţă”, Andreea Marin a dezvăluit că trăiește acum o perioadă emoționantă și provocatoare în viața personală. Fiica ei, Violeta Bănică, a început recent ultimul an de liceu și se pregătește intens pentru următoarea etapă din viața ei academică: admiterea la facultate. Decizia Violetei de a studia Dreptul în Statele Unite a generat un amestec de mândrie și anxietate pentru celebra mamă, care a recunoscut că trece printr-o perioadă grea din cauza plecării fiicei sale.

„Spun cu sinceritate, e foarte greu ca singurul copil să se pregătească să dea la facultate pe un tărâm îndepărtat. E clar că gândul ei spre o facultate din Statele Unite. Nu e o chestiune de snobism. Are motivele ei bine întemeiate. O susțin cu tot sufletul, dar nu-mi e ușor. Spun cinstit lucrul ăsta. E un sistem care o atrage mai mult, un sistem de învățământ, la asta mă refer. Nu spune nimeni că nu s-ar putea întoarce apoi în România să lucreze”, a spus Andreea Marin pentru „La Măruţă”, potrivit tvmania.ro.

Andreea Marin a mai explicat şi faptul că, deși sistemul de învățământ american este recunoscut pentru excelența sa, ea personal nu se simte la fel de conectată cu America, comparativ cu Europa. Totuși, respectă alegerea fiicei sale și apreciază motivația din spatele acesteia.

„Și eu am făcut specializare în Statele Unite la un moment dat și asta nu înseamnă că viața mea nu e aici. Vom vedea unde o duc pașii, dar sistemul acela o atrage. Trebuie să recunosc că am învățat acolo și știu ce înseamnă această diferență față de Europa. Îmi făcea plăcere să merg la școală și cu asta am spus tot”, a spus Andreea Marin.

Violeta Bănică, fiica Andreei Marin, un elev model

Violeta Bănică, în vârstă de 18 ani, a ales să urmeze Dreptul într-o universitate de prestigiu din Statele Unite, dorind să își construiască o carieră solidă în domeniu.

În interviul acordat emisiunii „La Măruță”, Andreea Marin a povestit despre pregătirile intense prin care trece fiica sa. Potrivit spuselor sale, Violeta lucrează de ani buni la dosarul de admitere, care este complex și necesită o documentație detaliată pentru a fi acceptată în instituțiile academice din SUA.

„Ea trebuia să ia la facultate. Acum se pregătește. Este foarte bună la învățătură. I se face un dosar uriaș, lucrează de ani de zile la acest dosar și încă mai sunt lucruri de completat, lucruri pe care le face în practică”, a declarat Andreea Marin.

Violeta Bănică a reușit să se distingă la competiții internaționale, precum World Scholar’s Cup, unde, împreună cu echipa ei, a câștigat dreptul de a participa la finala competiției care va avea loc chiar în Universitatea la care visează să studieze.

„Până să meargă ea la facultate, împreună cu colegii ei de echipă, au fost la faza semifinală în Suedia și au câștigat dreptul de a merge în finala care este la Universitatea ei”, a adăugat Andreea Marin.

Sursa foto: Facebook şi Instagram

