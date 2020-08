Andreea Mantea recunoaște adevăratul motiv pentru care a renunțat la „Puterea Dragostei”

Dacă inițial s-a crezut că a fost dată afară și se zvonea că nu se înțelegea cu echipa de producție, iar apoi s-a vehiculat că nu era mulțumită de partea financiară, iată că Andreea Mantea a decis să facă lumină în acest caz. Bruneta a explicat că David, fiul său, a fost motivul pentru care a luat această decizie pentru că urmează să înceapă școala, iar în Turcia programa este diferită. În plus, Andreea a punctat : „Vreau și eu să trăiesc. Vreau să am timp și pentru mine!”

„Copilul meu trebuia să fie alături de bunicii lui, de tatăl lui, de prietenii lui, de familia lui de aici din România. Nu zic că nu i-aș fi putut oferi și o creștere frumoasă și de acolo (n.r. Turcia), nu zic că acolo nu avea prieteni, nu zic că nu era frumos și interesant, dar eu vreau să-i ofer o educație, o creștere și o copilărie frumoasă aici în România.

Vreau să se dezvolte alături de români. Am nevoie de el să se dezvolte și să crească în mediul ăsta, în sânul familiei, pentru că mă întreba non-stop de ce bunicii nu vin să ne vadă, de ce nu mergem acasă”, – a spus Andreea Mantea pe canalul ei de YouTube.

Andreea Mantea susține că se simte vinovată că nu s-a gândit și la fiul său când a luat decizia de a pleca în Turcia și acum vrea să îndrepte situația: „Dacă, până acum, am sacrificat totul și nu m-a interesat, am început să mă simt vinovată pentru că îl sacrificam și pe el și nu era corect. Consider că, dacă vreau să fac ceva în această viață, trebuie să țin cont și de el. Am fost un pic egoistă când am ales să plec, fără să mă intereseze prea mult ce va trăi el acolo.

A fost o experiență frumoasă pentru el, dar trebuia să se oprească pentru, în curând, va trebui să meargă la școală și vreau să crească exact așa cum am crescut eu.", – a mai spus Andreea Mantea.

Sursă foto: Instagram

