Andreea Ibacka în costum de baie, la 8 luni de când a născut FOTO

Actrița și-a revenit după naștere, iar acum arată perfect. La plajă, soția lui Cabral și-a expus abdomenul tonifiat.

„I-am abandonat pe toți pe mal și am venit aici doar eu, pescărușii și hamsiile. Mă rog, și fotograful”, a scris Andreea Ibacka pe Instagram.

Frumoasa blondă a povestit că a avut noroc și nu a acumulat foarte multe kilograme pe perioada sarcinii.

„Am slăbit din decembrie. Eu am mai postat filmulețe, fotografii cu mine nu au fost editate. Am avut noroc. Nu am acumulat foarte mult în timpul sarcinii. Am luat 9 kilograme toată sarcina. Am scăpat foarte repede de ele, dar nu am făcut eforturi în sensul acesta. Cam luna și kilogramul, așa a fost la mine. Am avut o genetică bună”, a declarat ea recent pentru revista Viva.

Andreea a adus-o pe lume pe Namiko la începutul lunii decembrie a anului trecut, micuța fiind primul copil al cuplului.

„Salut. Sunt Cabi. Tatăl lui Inoke şi al… Petuniei (da, nu avem nume nici acum). În primul rând… vă spun că m-aţi făcut praf cu mesajele de ieri. V-aţi oprit şi ne-aţi urat frumos, de m-a luat şi mai tare de cap. Şi pentru asta vă mulţumim!!! În al doilea rând, pare că mulţi au intuit deja… la fel cum n-am prea expus-o pe Inoke, n-o voi expune nici pe sor’sa a’ mică. E mai bine aşa, mai ales pentru ele. Şi vă mulţumim că înţelegeţi treaba asta. Pitica e bine. Grăsuţă, scandalagioaică şi atentă deja la tot ce e în jur. Andreea Ibacka e bine şi ea. Mă rog, fericită leşinată… Am pus prima poză pe care o am cu ea. Ea mă ţine de deşt, eu leşin… d-astea“, a scris Cabral pe Instagram în ziua în care s-a născut fiica sa.

