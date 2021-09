Anda Adam (41 de ani) este una dintre concurentele noului sezon „Bravo, ai stil! Celebrities”. În cea mai recentă ediție a emisiunii TV, solista a dezvăluit că s-a logodit cu iubitul ei, Yosif Eudor Mohaci.

În fiecare episod al show-ului, concurentele trebuie să prezinte o ținută și povestea cu gândul la care au creat outfitul. De această dată, cântăreața a îmbinat realul cu imaginarul și a dezvăluit că s-a logodit.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 11)

Anda Adam s-a logodit cu noul iubit. „Am primit un trandafir și un inel de logodnă”

„Am vrut să arăt că am un inel foarte drăguț. Iubitul meu misterios jur că este născut de Valentine’s Day, pe 14 februarie. Am primit un trandafir și un inel de logodnă. El e francez”, a declarat Anda.

„Asta este o cojiță împletită dintr-un aliaj incert care valorează circa 0,11 lei la preț de retail. Cu tot cu prețul magazinului ajunge la un 6 lei”, a glumit Maurice Munteanu. „Inelul pe bune l-am lăsat acasă pentru că este prea scump și mi-a fost teamă să-l iau la filmări. Este în seif”, a completat solista.

Anda a publicat în mediul online primele fotografii alături de noul partener în august 2021. În dreptul acestora a scris: „Mă simt binecuvântată! Te iubesc!”.

„Te iubesc cu adevărat, femeie minunată și unică! Iubesc cu tot ceea ce sunt tot ceea ce ești. Îți iubesc formele și toate imperfecțiunile perfecte!”, a comentat bărbatul, ultimele două fraze redând versurile piesei All of Me a solistului John Legend.

„Superbi! Trăiește viața așa cum vrei!; Foarte drăguț tipul! Fericire maximă!; Mă bucur foarte mult că ești fericită în sfârșit, chiar se vede că sunteți foarte îndrăgostiți!; Faceți un cuplu foarte frumos!”, au fost doar câteva dintre comentariile postării artistei.

Din mariajul cu Sorin, Anda are o fiică, Evelin, în vârstă de 5 ani. Fostul cuplu s-a căsătorit în anul 2015, iar speculațiile privind separarea lor au apărut în anul 2019.

Articolul continuă după recomandări

Citește și:

Anda Adam, aspru criticată de Iulia Albu: „Exagerează cu această expunere”

Ce facultate a urmat Anda Adam. N-are nicio legătură cu muzica

Anda Adam a împlinit 41 de ani. Cum arăta cântăreața când s-a lansat

„Când doi oameni nu se mai înțeleg și divorțează, nu cred că trebuie să o facă cu tot poporul. Nu cred că este nimeni dator, în momentul în care nu mai are o relație cu cineva, în secunda doi să sune la ziare și la două emisiuni [să spună] că nu mai e cu Y. E fix treaba noastră, în intimitatea noastră, atât.

Atâta timp cât eu intru la mine în casă, închid ușa, este treaba mea ce decid eu cu cel cu care trăiesc ce facem mai departe. Decizia sau discuția mea cu persoana respectivă trebuie să rămână tot acolo”, spunea Anda Adam la începutul anului 2021.

„Orice om e liber să facă ce vrea cu viața lui. Eu, unul, nu o să îmi spăl rufele în public. Nu am făcut-o și nu am să o fac niciodată. Nu am fost atras de atenția publicului. Nu am apărut nici când au fost subiecte frumoase sau importante în viața noastră.

Ce contează ce probleme avem noi? Eu nu întreb pe nimeni despre familia lui!”, a declarat Sorin Nicolescu la Antena Stars, după ce a aflat despre relația artistei. „Iar Anda este liberă să facă ce crede ea că e mai bun pentru viața ei. Are tot dreptul și merită orice își dorește.

Cred că acum este și puțin dezorientată și, oricum, trecem cu toții printr-o perioadă dificilă. Pentru mine este un om deosebit care m-a ajutat în viață și mi-a demonstrat că m-a iubit. Și, mai presus de orice, este mama lui Evelin”, a declarat și Sorin în vara anului acesta.

Foto: Instagram; Captură YouTube