Alexandra Stan, motivul divorțului după trei luni de căsnicie: „Eram disperată!”

Cântăreața Alexandra Stan se află, personal, într-o etapă bună, trecând printr-o experiență care a marcat-o mai mult sau mai puțin: divorțul de Emanuel Necatu, cel cu care a avut o căsnicie de doar trei luni.

Invitată la podcastul produs și găzduit în exclusivitate de canalul de Youtube Happyfish „Aproximativ discuții”, cu Gojira, artista recunoaște că nu stă foarte bine la capitolul dating: „eu mi-am luat un film, îmi doream super mult să fac copii, doar că venisem de la Survivor și eram puțin așa, că nu mai am răbdare, că trebuie să mă mărit, că ce voi face cu viața mea, voiam să am o familie”, a explicat ea.

Cei doi au rămas în condiții bune, fără scandal: „ne-am dat seama că voiam o familie, dar nici nu ne potriveam, aveam păreri diferite despre viață, ne-a luat flama. Eram disperată, venisem din junglă”, a mai continuat ea la podcast.

Artista a stat șapte săptămâni fără telefon, fără familie și fără să fie în contact cu realitatea.

Alexandra Stan: „Scopul meu în viață nu e neapărat cel al tuturor femeilor”

Cântăreața, deși a simțit încă de la 25 de ani că ar vrea să aibă copii, acum și-a schimbat perspectiva: „sinceră să fiu, mi-am dat seama că poate nu neapărat asta e scopul meu în viață sau scopul tuturor femeilor. În plan profesional, orice aș fi făcut nu eram împlinită, am avut super multe ocazii, piese pe care un artist obișnuit l-ar fi mulțumit. Dar simțeam că-mi lipsește ceva. După ce am făcut pasul asta (n.r. să mă cunun religios), și am depus eforturi, am mers la doctori, am făcut investigații, ca să fie totul în regulă ( n.r. gândindu-se la ideea de a avea copii) mi-am dat seama că nu asta e esența. Am ajuns într-un punct în care sunt super relaxată, chiar trebuie să trăiești prezentul”, a povestit artista.

Cântăreața a mai mărturisit că fiecare experiență o trăiește la maximum, dar când își dă seama că nu mai merge, uneori îi ia mai mult timp să se despartă: cea mai lungă relație a fost de patru ani, dar am lălăit-o, ar fi trebuit să dureze în mod normal doi ani. Timpul trece repede și e cea mai bună resursă a noastră, a comentat Alexandra Stan.

