Alex Velea dă totul din casă: „De când m-am combinat cu Antonia, parcă am fost pedepsit”

Alex Velea este un artist și un om complet. Are o carieră impresionantă, iar pe plan persoanl este mai mult decât împlinit alături de soția lui, Antonia, și copiii săi: Maya, Dominic și Akim. Cântărețul a vorbit despre industria muzicală și a mărturisit că de când a început relația cu Antonia, a fost pedepsit de radiourile românești, care au încetat să îi difuzeze muzica, din varii motive.

Invitat la podcastul produs și găzduit în exclusivitate de canalul de Youtube Happyfish „Aproximativ discuții’, cu Gojira, Alex Velea a dezăluit cum a început să dispară, treptat, de pe radioul românesc.



„De când m-am combinat cu nevastă-mea mi se pare că am fost cumva pedepsit și mi s-a părut că am fost, și eu și ea (…) ne-au băgat așa într-un con de umbră sau și-au dorit să ne bage. Din 2015, după Din vina ta nu m-au mai dat cu nimic. M-au dat puțin cu Defectul tău sunt eu, chiar înainte să se nască Domi, am lansat-o cred că în noiembrie 2014. De atunci nu m-au mai dat cu nimic, au rulat tot anul Din vina ta, au bubuit-o, după care au zis ce sens mai are să mai scoți o piesă, păi am lansat doar o piesă anul ăsta, n-am cum ca artist să scot doar o piesă”, a spus el.

„Radio Zu când face Forța Zu te cheamă, că la panaramă și la circ ești bun. Ești un showman, prezinți foarte bine pe scenă. Am stat și m-am uitat la concertele de la Forța Zu, pe lângă că toată lumea așteaptă B.UG. Mafia la sfârșit (…) ”, a spus Gojira.



„Ei au un fel de a fi..încep de prin ianuarie-februarie să redea ceva un pic mai vechi, mamă cât de tari sunt, ce credeți, o să fie la concertul nostru. Așa au făcut cu Lino, cu 2-3 săptămâni înainte de concert au băgat Panamera în dușmănie și e artistul momentul, o să fie prezent aici. A fost prezent artistul a făcut super spectacol, super show, săptămâna viitoare a ieșit din playlist piesa. Joac-o. Eu nu vreau să mai merg la niciun eveniment de genul ăsta și nici n-am mai mers. Mi-am promis acum ceva timp că nu o să mă mai duc, mi-am călcat pe inimă, așa cum fac și restul, ca să mă complac în mocirlă, să mai trăiesc cu speranța că poate o să mă dea și să nu îi supărăm pe domnii care fac playlistul la radio. Și se duc și la fel am făcut și eu și mi-am zis că nu merge așa. Am coloana flexibilă, dar e intactă și am zis să rămână așa”, a complet Alex Velea.

În continuare, Gojira a povestit că era lângă Alex Velea când cei de la Radio Zu l-au sunat. I-a refuzat în ceea ce privește concertul Forța Zu, așa că le-a spus că dacă vine la concert va cânta ultimele piese, adică exact cele care nu au fost difuzate la radio.

„Gândește-te cât m-am mocirlit din 2014 până în 2019. Au fost ani în care m-am mai dus. Cred că până în 2016-2017. După aia am zis gata, la revedere”, a mărturisit Velea.

– Articol în parteneriat cu HappyFishTV –

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro