Actorul Bogdan Stanoevici se află în stare critică la Terapie Intensivă

Actorul Bogdan Stanoevici (62 de ani) se află în continuare în stare critică.

Bogdan Stanoevici a fost inițial internat la Spitalul “Sf. Pantelimon” din Capitală, la jumătatea lunii decembrie, cu COVID-19, iar la scurt timp s-a ales și cu o infecție nosocomială. Starea de sănătate a actorului s-a agravat, iar pe 24 decembrie, acesta a fost transferat la secția de Terapie Intensivă a Institutului “Inimii” din Capitală.

Plămânii săi sunt foarte afectați și a fost supus unei intervenții medicale extrem de complicate de oxigenare extracorporală.

„Bogdan Stanoevici a fost supus recent unei intervenții prin care i-au fost puși plămânii în repaus total, timp de 7 până la 15 zile. Tocmai de aceea, spuneau medicii, următoarele săptămâni sunt critice. Pacientul a fost trecut pe oxigenare extracorporală”, au anunțat surse medicale, potrivit Antena3.

Celebrul actor a spus în nenumărate rânduri că purtarea maștii de protecție împotriva noului coronavirus este o aberație, iar el nu se teme de SARS-CoV-2 și nu o poartă pentru că este sănătos și nu le pune în pericol viața celorlalți.

„Pentru a evita speculaţiile ulterioare şi atacurile inutile, vă spun eu acum – faptul că nu port mască este în primul rând pentru că sunt sănătos. Şi aici îl citez pe ministrul Sănătăţii, care a spus că masca o poartă oamenii bolnavi, oamenii sănătoşi nu o poartă. Am făcut în fiecare lună câte un test, din motive diferite. Toate negative. Pe de altă parte, am purtat-o acolo unde eram obligat să o fac, pentru că eu sunt un respectuos al legii şi mi-a ieşit un herpes. Îmi pare foarte rău că vă dau din casă, dar în momentul în care aş pune mască s-ar produce o infecţie şi chiar nu am timp de infecţii în acest moment”, spunea Bogdan Stanoevici, în urmă cu câteva luni.

