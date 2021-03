De trei seri, pe străzile din mai multe orașe din România, oamenii s-au strâns pentru a protesta față de restricțiile impuse de autorități. Manifestanții din Bacău au mers în fața Spitalul Municipal „Sfânta Maria”, unitate medicală suport COVID-19, și au huiduit personalul medical, potrivit Digi24.

Reacția medicilor după protestele anti-restricții din România

Andreea Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății: Acele două imagini pe care le-am văzut aseară, cu un pacient cu mască de oxigen care privea de la geam spre curtea unde personalul medical era hulit și altă poză cu personal medical cu combinezoane, erau de asmenea huliți. Personalul medical se străduiește de mult timp să facă față unei pandemii, iar pacienții nu au nicio vină că s-au îmbolnăvit sau că fac forme grave. Vă rog să respectați cadrele medicale, pacienții, regulile acestea care sunt menite să ne ajute.

Ștefan Lazăr, medic la Spitalul Victor Babeș: Foarte multă lume din țara asta știe că nu meritam asta. A huidui o ambulanță mi se pare absolut de neînțeles. Noi facem treaba și o facem în niște condiții… Adică, demersul nostru nu este menit să arătăm cât de eroi suntem. Ne vom face treaba, dar în acest moment ne-o facem cu extrem de mare dificultate.

Încerc să le spun celor care spun că masca e un lucru rău să pună în balanță masca cu sufocarea. Asta pățesc acești oameni. E unul dintre cele mai îngrozitoare moduri de a muri. O spun în mod direct. Ar trebui, fiecare în sinea lui, să ne gândim un pic. Tot ce înseamnă restricții sunt lucruri care încearcă să ne protejeze, să tragem câteva luni până trecem de limanul acesta. Noi suntem la maxim, peste maxim nu se poate.

Citește și: Ce a rugat-o Nelu Ploieșteanu pe fiica sa înainte de a fi intubat

Madonna, în ipostaze sexy la 62 de ani: „Arăți bine, dar n-ai pic de clasă”

Alexandra Stan, dezvăluiri în premieră despre sexualitatea ei: „Eu iubesc și bărbații și femeile”

Mirela Vaida nu mai prezintă emisiunea Acces Direct. Cine i-a luat locul

„Noi suntem stupefiați, uitându-ne cum am ajuns din eroi torționari, criminali, asasini”

Simin-Aysel Florescu, managerul Spitalului „Victor Babeș” din București: Noi suntem stupefiați, uitându-ne cum am ajuns din eroi torționari, criminali, asasini. Să vedem ce o să urmeze. Vom continua să ne facem profesia, indiferent cum suntem etichetați, dar la un moment dat devine dureros, după ce îți petreci tot timpul în spital, să fii etichetat drept criminal, psihopat, terorist. Noi nu facem decât să vindecăm sau să ameliorăm.

Există statistici, dar nu este o regulă 100% valabilă. De aceea, privim cu foarte mare stupoare la ideea că masca ar fi botniță, că masca ar fi un căluș. Masca este un mijloc de protecție și atât. Un mijloc de protecție împotriva unei boli, care ne ajută până în momentul în care ne vom vaccina.

În ultimele luni, observăm cum apar familii întregi bolnave, care se îmbolnăvesc în cascadă, fiii și fiicele tocmai și-au îngropat părinții, se îmbolnăvesc la rândul lor, apoi le urmează copiii. Trebuie să fie toată lumea conștientă că nu știm ce fel de formă de boală o să facem.

Bogdan Dinu, medic primar medicină de urgență, Spitalul Floreasca: Impactul restricțiilor îl înțelegem și suntem alături de oameni. Și noi suntem oameni. Ideea este că din păcate diferența este că noi nu avem timp să lăsăm armele jos. Noi trebuie să muncim. Și eu aș vrea să stau mai mult cu copilul, să merg în concediu. Nu vă spun de când n-am mai avut concediu.

Problema este că numărul de pacienți cu forme medii și grave a crescut foarte mult. Tratamentul lor este complicat. Nu v-am cerut nimic altceva decât să ne lăsați să ne facem treaba. Nu am cerut salarii mai mari, nu am cerut pauze. Am cerut să ne lăsați să ne facem treaba. Asta e tot ceea ce vrem.

Sursă foto: Shutterstock.com

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro