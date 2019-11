Complicele ar fi Ștefan Risipițeanu. Bărbatul, în vârstă de 46 de ani, ar fi fost cel care îl ajuta adeseori pe Dincă cu treburile prin curte. Se suspectează că Risipițeanu ar fi violat-o pe tânără. Mame Luizei, Monica Melencu, a declarat cu privire la suspect următoarele, potrivit Libertatea: „Declarația lui este la dosar. Noi nu l-am întâlnit. Noi am stat în Caracal 20 de ani. Într-adevar era ars pe maini, nu știu ce-a spus că a făcut. Nu-mi mai aduc aminte. El mergea prin curtea lui Dincă, mi-aduc amine că asta a declarat, și a zis că s-a ars la mâini”.

Potrivit lui Hosu, suspectul nou este un bărbat „fără ocupație, fără pregătire, fără venituri şi fără un domiciliu stabil”, care este „necăsătorit, nu are copii şi este cunoscut ca fiind consumator de băuturi alcoolice”. „La explicațiile oferite de către inculpatul Dincă Gheorghe în sensul că victima este o fată pe care a adus-o pentru a întreține relații sexuale, inculpatul reţinut i-a solicitat acestuia să-i permită şi lui întreţinerea de astfel de relaţii cu Melencu Luiza”, a subliniat Hosu. „În aceste împrejurări, pentru a-și conspira faptele, inculpatul Dincă Gheorghe a fost de acord”.

Frații noului suspect în cazul Caracal au dezvăluit că acesta era un bărbat violent și scandalagiu

Ștefan Risipițeanu este mezinul familiei sale, el mai având alți trei frați. Sora lui mare, Aurelia, în vârstă de 51 de ani, a fost șocată să afle că fratele ei a fost reținut. „Îl știu de mic”, a zis ea pentru Libertatea. „E un om sufletist. Nu credeam că e în stare de așa ceva. Avea și ieșiri violente. Știu că îl ajuta la treburi pe Dincă, dar nu aveau o relație prea bună. Nu-i dădea bani tot timpul. […] A fost slab tot timpul și mai muncea și el pe unde putea. Cu băutura avea probleme încă de mic de cum a terminat opt clase. Nu știu să fi avut vreo iubită și de la boală și băutură nici nu s-a căsătorit”.

Ion, fratele lui Ștefan Risipițeanu, a spus la rândul său că mezinul a avut trei condamnări „pentru violare de domiciliu și alte găinării”, era scandalagiu și vara nu venea des pe acasă. „Vara dormea la Dincă în curte, avea grijă de găini și mai făcea treburi prin curte”, a afirmat bărbatul. „Îl ținea ca pe un câine. Îl plătea, nu-l plătea, el stătea acolo. Dacă a făcut [fapta pentru care este acuzat], nu am ce să-i fac. L-am ajutat destul, m-am săturat”.

Ce spun vecinii suspectului despre acesta

Ștefan Risipițeanu nu are serviciu, fiind asistat social și trăind mai mult din mila vecinilor. Reporterul Libertatea Maria Andrieș a discutat atât cu bărbatul, cât și cu vecinii săi, și a povestit ce a aflat: „Am discutat cu el în prima zi când am ajuns la Caracal, pe o bancă în fața porții. Este alcoolic și are unele porniri violente. Este asistat social, nu are nici casă, nici familie și mânca la cantina socială din Caracal. Pe 28 iulie se plângea că a fost luat la ochi de anchetatori pentru că avea mâinile arse, dar suferă de o boală de piele. Avea și jeg pentru că nu se spăla, spun vecinele sale”.

„Vecinele spun că anchetatorii își fac păcat că l-au reținut pe Risipițeanu pentru că abia se ținea pe picioare și nu ar fi fost în stare să-i calce în casă lui Dincă”, a mai precizat reporterul Libertatea. „Nu se ducea acolo decât chemat, îi era teamă de el. Spun că este mai bine pentru el așa, pentru că la cât de slab este, acolo unde e închis primește mâncare și nu mai are băutură, iar dacă nu era închis, dădea colțul iarna asta”.

După interogatoriul cu procurorii, Ștefan Risipițeanu a devenit nervos și a amenințat fotoreporterul Libertatea că îi va distruge Libertatea. După ce a primit țigări, s-a calmat. „Era evident că pentru el a fost un șoc să se afle în fața oamenilor legii și să stea atâtea ore închis, înconjurat de străini”, a zis reporterul. „După audiere, a băut un litru de țuică și a dormit două zile la o vecină”.

