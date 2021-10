Experiența primului român care a făcut pușcărie pentru zădărnicirea combaterii bolilor

Strugurel Matei este primul român care a mers la închisoare pentru zădărnicirea combaterii bolilor, iar acum a ieșit din penitenciar.

El a ieșit din penitenciar după ce un avocat a reușit desființarea deciziei prin care a fost condamnat. Strugurel Matei a stat închis timp de două luni și nouă zile și a povestit pentru Adevărul experiența avută în penitenciarul din Focșani.

Bărbatul are 36 de ani și este din comuna Grebănu, județul Buzău. El a fost internat pe 19 aprilie 2020 la Spitalul Județean din Buzău, la secția de Boli Infecțioase, diagnosticat cu tuberculoză. El tușea foarte tare, dar a fugit din spital chiar înainte de a primi rezultatele testului COVID-19. A fost găsit de polițiști trei ore mai târziu, în Gara Boboc, îndreptându-se spre casă. Polițiștii l-au dus înapoi la spital, unde testul de COVID-19 a ieșit negativ, însă diagnosticul de TBC a rămas valabil.

„Eu am crescut la Casa de Copii şi mereu am avut o situaţie chinuită”, a explicat bărbatul. „Nu aveam unde să stau, munceam pe la lume ca să am ce mânca. Cel mai mare chin a fost la puşcărie, unde nici nu mă gândeam vreodată că o să ajung. Am stat cu 40 de inşi într-o cameră şi am zis că dau în nebuneală. M-au băgat direct cu oameni periculoşi acolo, care m-au dezbrăcat, oameni care m-au lăsat şi fără bani acolo. Când am intrat acolo, a venit unu` la mine şi mi-a luat adidaşii, mi-a luat hainele. Eu nu ştim nimic, l-am dat de frică. M-am speriat tare”.

Bărbatul a povestit cum a fost găsit de polițiști și arestat: „M-am suit în tren şi m-au găsit doi poliţişti în gara Boboc. Eram într-un câmp, eu şi soţia mea. După ce am scăpat din spital, am zis să mergem la muncă. Au venit cei doi poliţişti cu o maşină, ne-au întrebat cum ne numim, au zis apoi: staţi pe loc, sunteţi arestaţi! Au scos pistolul în faţa mea şi mi-au zis să nu mă mişc. Am stat pe loc până a venit o Salvare de ne-a luat”.

Avocata lui Strugurel Matei, Ștefania Dascălu, din cadrul Centrului de Resurce Juridice, a obținut la Judecătoria Buzău desființarea deciziei de încarcerare. Urmează rejudecarea cazului cu inculpatul în libertate.

