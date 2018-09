Răzvan Botezatu, fostul coprezentator al matinalului de la Antena Stars, a dezvăluit care a fost cea mai mare cumpănă a vieții sale. Se pregătea să plece pe mare, să devină marinar, însă destinul se pare că a avut alt plan pentru el.

Răzvan Botezatu a fost diagnosticat cu TBC și era la un pas de moarte. Acesta a trebuit să stea 8 luni internat, iar cumplita experiență a dezvăluit-o acum pe pagina sa de Facebook, acolo unde a fost întrebat în repetate rânduri cum a luat naștere cariera sa în televiziune: „Am tot primit întrebări despre cum am pășit în lumea televizunii. De fiecare dată când primesc această întrebare mă gândesc cum Dumnezeu mi-a schimbat cursul vieții și destinul acum fix 8 ani. Deși dintotdeauna mi-am dorit să urmez această carieră în televiziune nu am luptat foarte mult pentru visul meu atunci, în acel moment, în urmă cu 8 ani. Voiam să am un job de unde să căștig bani. Până într-un moment când am fost la un pas de moarte. Mă topeam pe picioare. Aici a intervenit Dumnezeu… Să vă povestesc… Ei bine, în urmă cu 8 ani trebuia să fiu marinar, făcusem toate cursurile, luasem carnetul de marinar și am aplicat la o agenție pentru a-mi găsi un loc de muncă pe vas, pe mare. Toate bune și frumoase.

Când mi-au găsit cei de la agenție un job… a trebuit să merg să fac toate analizele. În acel moment eu eram răcit’, tușeam foarte mult și slăbisem enorm, eram piele si os. La analize, mai exact la radiografie mi-au descoperit ca sufar de o boala groaznica TBC… am simțit cum pământul îmi fuge de sub picioare. Nici nu m-au lăsat să anunț acasă, nici la agenție. Am fost băgat de urgență în carantină și dus cu forța la spital. Acolo medicii s-au speriat și nu-mi mai dădeau șanse. Auzeam pe holuri doar ‘Are niște găuri imense în plămâni.’ Eram în stare de șoc… Am început tratamentul imediat și am stat internat 8 luni în spital și zi de zi luam 14 pastile. Oribil! A fost crunt, groaznic să fii ținut cu forța în spital 8 luni. Și ce credeți?

După ce am ieșit din spital, după ce m-am făcut bine, mi-am zis așa că Dumnezeu mi-a dat încă o șansă la viață. Profit de ea și îmi urmez visul cu orice scop. Și așa am făcut. M-am înscris la jurnalism, apoi am făcut practică la Antena 1 Constanța, acolo unde am prezentat un matinal timp de 3 ani și apoi am venit la București și am continuat drumul în televiziune. Nu am avut pile, nu am avut relații. Am muncit în cei 8 ani, foarte mult…. (o să vă continui povestea mea) nu uitați să vă bucurați de ceea ce aveți, de ceea ce sunteți, de ceea ce aveți în jur. Nimic nu este imposibil. Să fiți atenți la semnele pe care vi le trimite Dumnezeu. Mergeti pe drumul vostru, cu încredere și luptați. Veți reuși! Vă garantez!”, – a scris Răzvan Botezatu pe pagina sa de Facebook.

Citește și – Victor Slav, probleme de sănătate. Prezentatorul TV a dezvăluit de ce nu a putut să participe la “Exatlon”

Citește și – Loredana și Smiley, amintiri din prima zi de școală. FOTO

Sursă foto: Facebook