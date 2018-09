Victor Slav, probleme de sănătate. Prezentatorul TV a dezvăluit de ce nu a putut să participe la “Exatlon”

Victor Slav a dezvăluit că și-ar fi dorit să participe la concursul “Exatlon”, însă din cauza problemelor de sănătate cu care s-a confruntat în ultima perioadă, carismaticul prezentator TV a fost nevoit să renunțe.

Victor Slav a avut parte de câteva neplăceri anul acesta legate de sănătate și s-a văzut nevoit să-și amâne visul de a fi concuret în show-ul de televiziune “Exatlon”: „Din păcate în ultimul an am avut o serie de probleme, începând cu pieptul, o ruptură musculară la pectoralul stâng, iar în februarie am suferit o operație la picior, la gleznă, și nu sunt recuperat nici în momentul de față.” – a dezvăluit Victor Slav pentru pentru wowbiz.ro.

Victor Slav nu se lasă învins și încă speră că va reuși să se recupereze la timp pentru a participa la edițiile viitoare ale emisiunii: “În continuare mi se umflă piciorul, mai ales când stau prea mult în picioare. Încă nu pot să fac anumite mișcări, nu mi-am recuperat mobilitatea în totalitate, așa că mi-ar fi imposibil să mă descurc la Exatlon. Poate voi participa la Exatlon 3 sau 4, deși este destul de riscant”, – a mărturisit Victor Slav.

Sursă foto: Instagram