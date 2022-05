Andreea Bădală, fondatoarea MURMUR, în pragul celei de-a zecea ediții a Romanian Design Week: „Niciun domeniu creativ nu ar trebui să funcționeze într-o bulă”

Andreea Bădală, fondatoarea MURMUR, brand-ul românesc a căruit popularitate s-a revărsat din plin și peste hotare, ne-a vorbit despre ce înseamnă pentru ea a zecea ediție a Romanian Design Week și nu numai.

Când a lansat MURMUR în 2011, Andreea Bădală nu știa că hainele sale aveau să fie purtate de cele mai spectaculoase dive de la Hollywood. Madonna, Britney Spears, Lady Gaga, Katy Perry, Beyoncé, Miley Cyrus, Ariana Grande și Fergie se numără printre vedetele care au fost cucerite iremediabil de liniile fine și detaliile captivante ale pieselor MURMUR.

Încă de pe vremea când brand-ul ei era doar un „copil”, Andreea s-a mândrit cu el la Romanian Design Week. Un eveniment care împlinește anul acesta 10 ani, RDW a crescut alături de MURMUR. În 2022, acesta se desfășoară între 13 și 22 mai, la Combinatul Fondului Plastic. Acesta din urmă se va transforma într-un micro-oraș al artelor și designului, vizitatorii putând să se bucure de activități variate, instalații interactive, muzică și evenimente, mâncare bună, și, mai presus de toate, artă.

În cadrul festivalului, va fi deschis și cel mai mare concept store de design românesc din țară, care se va întoinde pe 500 de metri pătrați. Creațiile Andreei Bădală pot fi admirate atât acolo, cât și în cadrul evenimentului conex, DesignGO!, unde își va lansa și colecția de vară pe 14 mai. Despre toate acestea, dar nu numai, ne-a povestit mai multe chiar ea.

Una dintre piesle X-Ray Inspiration, din cadrul colecției de vară 2022 a MURMUR

Andreea, cariera ta este intens conectată cu arta și simțul estetic. Când erai mică, în ce moduri se manifesta valența ta pentru artă?

Am știut de când eram copil că vreau să am o profesie în domeniul artelor. Desenam de pe la 10–12 ani și îmi imaginam tot felul de colecții și nume de branduri. Am crescut într-o familie simplă, dar am interacționat cu limbajul modei încă de mică. Am construit lucruri cu mâinile, am făcut haine, apoi muzică, am pictat și am desenat foarte mult.

Iar pe la vreo 14 ani, părinții m-au îndrumat să-mi aleg o direcție și să mă concentrez pe un singur lucru. Așa că am ales să-mi continuu studiile la „Nicolae Tonitza”, apoi la Universitatea de Arte din București și apoi să mă axez pe design vestimentar.

În viața personală, care sunt formele de artă care te atrag cel mai mult și care te marchează cel mai puternic?

În momentul de față, aș spune că artele vizuale mă atrag cel mai mult. Ca să-ți spun mai concret ce m-a inspirat în ultimul timp, Tomás Saraceno este un exemplu de artist vizual care mă inspiră pentru că lucrează aceeași idee de la forma ei cea mai pură până la cele mai diverse moduri de exprimare. Apoi, de curând am văzut „Sleep No More”, unul dintre cele mai mari spectacole de teatru interactiv, cu decoruri din „The Shining”, cu actori celebri, cu un mix de medii. Poți să mergi să-l vezi și de 3-4 ori și tot să observi lucruri diferite, pentru că este o experiență care depinde doar de tine, de cât de curios ești și de ce personaj urmărești, poți să observi apoi decorurile, luminile, muzica sau să te concentrezi doar pe coregrafie.

Cred că orice creativ trebuie să vadă ceea ce face mult mai amplu și să aibă în vedere să fie cât mai curios și cât mai deschis. Zona de arte vizuale este una foarte generoasă, bineînțeles, pentru că presupune emoție și interacțiune directă, dar nu țin neapărat la ștampila asta legată de „artă”, care uneori mi se pare nedreaptă. Sunt unele domenii care sunt considerate domenii artistice și altele nu. Dar, până la urmă, din punctul meu de vedere, arta este doar o exprimare superlativă a oricărui domeniu. Nu înseamnă că, dacă ești pictor, ești artist, iar dacă ești bucătar, nu. Pentru mine, și a merge la restaurant este o experiență și mă inspiră poate de multe ori chiar în aceeași măsură ca o expoziție sau un performance.

Ca designer, nu încerc să merg într-o singură direcție, ci să fiu cât mai up to date. Cred că pentru orice creativ în momentul de față nu mai e suficient să funcționeze doar pe domeniul lui, ci trebuie să fie conectat și să poată să mixeze domenii diferite.

Una dintre piesle Denim Capsule, din cadrul colecției de vară 2022 a MURMUR

În ce fel a trebuit să îți adaptezi brand-ul MURMUR, pentru a înflori chiar și într-un peisaj economic mai dificil, generat de evenimentele ultimilor doi ani?

Ce am făcut noi în ultimii ani a fost să pregătim un business B2C foarte funcțional, în sensul că am crescut exponențial zona de e-commerce. Cred că avem un canal propriu digital foarte puternic, cu două shopuri online, unul internațional și altul pe România.

Am crescut exponențial și pe partea de customer care, pe digital marketing. Anul ăsta am lansat un omnichannel, respectiv am un singur canal oficial care coordonează cele două shop-uri cu showroom-ul din București, care este un spațiu de experiență. Vii să simți brandul ca emoție, ca material, ca fitting. Toate aceste trei canale sunt legate și comunică între ele în tot ce înseamnă back-end, ceea ce pentru noi este esențial.

De fapt, în acești doi ani, am experimentat și am încercat maximum pentru că am vrut ca, atunci când ieșim din restricții, să ieșim cu foarte multe lecții și cunoștințe.

Suntem în pragul celei de-a zecea ediții Romanian Design Week. Tu ai făcut parte din comunitatea RDW încă de la începuturi, cum este să o vezi împlinind un deceniu în fața ochilor tăi? Cum a evoluat ea, când analizezi prima ediție și cea care urmează anul acesta?

Ce mi se pare un pas mare înainte este că, dacă la început am simțit că este o comunitate care merge să vadă ce fac artiștii din diverse domenii, după ani de zile simt că deja este o manifestare care s-a dus și înspre oameni care n-aveau acces la genul ăsta de informații, către publicul larg. Eu sunt pentru mainstream, pentru accesibilitate, și cred că niciun domeniu creativ nu ar trebui să funcționeze într-o bulă. RDW a reușit să spargă cumva bula și să pună la un loc creativii, să adune oameni care nu aveau până atunci acces la numeroase manifestări sau exprimări artistice sau care nu știau că există genul acesta de domenii.

Mi-ar plăcea să mergem și mai departe și cred că următorul pas, pe care numai o platformă ca RDW ar avea puterea să îl facă, ar fi să conecteze companiile mari și creativii. De ce? Lipsa mizei este în general un motiv pentru care foarte mulți oameni talentați aflați la început, dar cu potențial foarte mare, se pierd pe parcurs. Cred că a oferi miză pe plan local ar fi un lucru extraordinar de bun, care ar duce la o creștere și mai rapidă a industriilor creative.

Ediția din acest an se desfășoară sub conceptul FORWARD, care încurajează inovația pentru orașe și comunități mai armonioase. Cum arată pentru tine un oraș armonios ideal? Ce nu ar trebui să lipsească din el? Cât de importantă este arta în acest context?

Discut foarte des cu prietenii mei despre ce înseamnă să trăiești în București. Chiar dacă au rămas destul de puțini aici, suntem o enclavă de oameni care nu renunță la acest loc, pentru că e totuși un loc care ne ajută să ne înfăptuim, într-o oarecare măsură, visul.

Cum ar arăta pentru mine acest FOWARD din ce poate să facă RDW și din ce poate arta să schimbe la el? Pentru început, să-l facă mai accesibil, să-l scoată din bulă, ceea ce RDW deja a reușit din mai multe puncte de vedere. Mi-aș dori chiar să reușim să nu mai avem doar momente de tipul RDW, Noaptea Galeriilor etc., după care să uităm că există artă și design. Să avem mai multe puncte de expunere pentru designeri, de la expoziții la concept stores; nu le-aș mai pune în cutii diferite.

Dar ca să mă întorc la întrebarea ta, cred că un oraș mai bun începe cu reguli stricte. O inițiativă ca RDW poate să facă multe lucruri extrem de frumoase, dar ea va avea putere să schimbe realmente orașul doar cu suportul administrației și o colaborare din partea zonei publice. Apoi este vorba despre educația generală, reguli care țin de comportamentul de zi cu zi, ceea ce este, din nou, o chestiune de timp și de generații.

Este extrem de nobil și e o reușită extraordinară că RDW a ajuns la a zecea ediție. Dar o astfel de inițiativă – privată, până la urmă – va putea să schimbe ceva de acum înainte și cu sprijinul autorităților publice. Iar echipa din spatele Romanian Design Week face demersuri în acest sens.

Una dintre piesle X-Ray Inspiration, din cadrul colecției de vară 2022 a MURMUR

RDW și MURMUR au apărut cam în aceeași perioadă. Ce impact a avut brand-ul tău în desfășurarea festivalului, de-a lungul anilor? Dar vice-versa?

Sunt convinsă că, pe măsură ce MURMUR a crescut, faptul că a fost expus către atât de multă lume și prin intermediul RDW a ajutat mult creșterea notorietății brandului. Invers, cred că este important pentru RDW să aibă și entități ce expun branduri care să fie constante și să arate că se dezvoltă de-a lungul timpului și cresc odată cu festivalul.

Sinergia noastră are o energie bună. Pentru cine a urmărit edițiile an de an, sunt convinsă că oamenii au apreciat și dezvoltarea RDW, și a brandului MURMUR. Noi tot timpul am primit feedback pozitiv după festival. Nu este ceva care a rămas neobservat.

Cât de important este să existe o comunitate de design într-o țară precum România? Ce beneficii aduce ea asupra comunității mai largi?

Sunt foarte puține entități și business-uri creative care să vorbească la noi despre cât de importantă este colaborarea dintre domenii și existența unei comunități. RDW reprezintă o astfel de inițiativă.

În plus, la noi lipsa de expunere este un mare dezavantaj, așa că de-asta apreciez foarte mult ce se întâmplă în cadrul Romanian Design Week. În sfârșit, există o expunere reală pentru creativii din țara asta.

Celălalt tip de expunere necesar este în zona comercială pentru că, fără miză pentru orice tip de creativ care să se reflecte și în venituri, mulți se pierd. Nu mai au de ce să creeze, se reorientează, încep să lucreze în alte domenii. Nici nu putem să judecăm acest lucru. Contextul actual este un context în care doar cei care-și doresc foarte mult răzbesc printr-o ambiție foarte mare. De aceea, avem nevoie de festivaluri și comunități ca RDW.

În cadrul RDW, vei face parte din conceptul DesignGO! cu evenimentul MURMUR Aperitivo, unde îți vei prezenta colecția de vară. Care este povestea din spatele ei? Cum a luat naștere ideea evenimentului?

Pe 14 mai, vom avea un eveniment lunar în parteneriat cu RDW, un soi de open-doors în care vom celebra colecția nouă. Colecția nouă se va lansa pe 11 mai, într-un cadru privat, însă pe 14 mai avem porțile deschise către oricine vrea să vadă atât headquarter-ul MURMUR, cât și colecția nouă. Noi ne-am mutat într-un showroom nou, pe Burghelea 16, într-o casă istorică pe care am renovat-o complet cu ajutorul arhitectului Bogdan Ciocodeică și am amenajat-o într-un contrast de istoric cu contemporan.

Cine va veni pe 14 mai la MURMUR Apertivo va putea să viziteze showroom-ul, să experimenteze brandul din punct de vedere fitting, să vadă colecția nouă. În partea de grădină, recent amenajată, vom avea și un cocktail party restrâns.

Totul este gândit în jurul colecției noi, care este un mix de inspirație între baza noastră de lenjerie 50s – tot ce înseamnă dedesubturile zonei couture din anii 50 –, cu accente de anii 90, Rococo. La eveniment, vom avea și o instalație video a colecției, totul este super interactiv și gândit în așa fel încât oricine intră în showroom să înțeleagă și să simtă mai întâi o emoție care să vorbească despre colecția de haine.

Una dintre piesle Denim Capsule, din cadrul colecției de vară 2022 a MURMUR

Ce culori, materiale și texturi definesc noua colecție? Ai una sau mai multe piese preferate?

În colecția nouă, avem printuri originale și avem o capsulă de denim roșu și negru, care îmi place foarte mult, pentru că mi se pare o medie foarte bună între design și purtabilitate, între creativ și utilitar. E un denim altfel, infuzat cu toate influențele noastre de lenjerie, are cusături care duc în zona noastră de inspirație și am deconstruit inclusiv piesa noastră cea mai cunoscută în această capsulă.

O altă serie la care țin foarte mult este inspirată de radiografiile (X-Ray) de haine. Am găsit absolut întâmplător un radiolog din anii 30, care era fascinat de radiografii de flori și, pe măsură ce am tot intrat în subiect, mi-am dat seama cât de frumos arată ideea asta de radiografie a hainelor. Tot ce-mi propun cu brandul ăsta este să aduc un pic din intimitatea aceea de lenjerie în Prêt-à-porter. Cumva să arăt un pic din dedesubturi și să le aduc la suprafață. Mi s-a părut foarte potrivită ideea de X-Ray și am lucrat cu ideea asta pe partea de drapaj și transparențe.

Mai avem și voaluri, satinurile pe care le folosim în mod normal, avem stofe foarte subțiri în culori fluorescente. Ce este important este că avem de la materiale utilitare – denim, pânză foarte subțire care dă înspre stofă de vară, deci foarte purtabil în zilele noastre – până la satinuri imprimate, materiale prețioase cum ar fi dantela chantilly pe care o producem în Franța la producători artizani.

Însă ce este important este că eu nu mai văd materialele așa cum le vedeam acum 10 ani. Materialele trebuie să fie rezistente, comode. Da, folosim materiale calitative, în sensul că denimul este unul elvețian, de cea mai bună calitate, însă femeia din ziua de azi cred că nu mai vrea să poarte muselină de mătase pe care o porți o singură dată la o nuntă vara. Noi ne concentrăm pe formă, pe culoare, pe materiale mai inovative, pe detaliu și pe fitting.

De ce ai hotărât să găzduiești evenimentul MURMUR Aperitivo chiar în cadrul RDW?

Tot timpul mi-am dorit să fac parte dintr-un parcurs. De fiecare dată când se întâmplă ceva creativ, mi-aș dori să fim pe harta Bucureștiului. În acest sens, RDW nu are concurență pe nișa lui.

Ce mi-am dorit, pe de o parte, a fost să îmbogățesc lista de evenimente RDW și, pe de altă parte, să aduc oameni care poate nu au interacționat până acum cu brandul.

Cum spuneam mai devreme, este nevoie de cât mai multă vizibilitate pentru creativii din România și acesta este un moment în care să vină absolut oricine este curios să vadă ce înseamnă MURMUR, să atingă și să simtă brandul, nu doar să-l vadă online.

Foto – PR