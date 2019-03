Mesajul lui Marian Râlea, la șase ani de la moartea Micăi Niculescu

Mesajul postat pe Facebook de Marian Râlea a emoționat sute de fani care au apreciat postarea lui.

”Azi se fac 6 ani de cand ai plecat. Te iubim ca niste ne-buni si ne lipsesti pana la cer si inapoi. Incercam din rasputeri sa credem in noi in fiecare zi. Teatrul National e prea mic pentru cata lume te-a iubit, Mica! In amintirea ta, Cenusareaso, ii invitam pe copiii mari alaturi de copiii lor inca o data duminica asta, in sala Media sa ne jucam de-a povestea CENUSARESEI.

Cu dragoste si magie,

Ai grija de noi toti, Mica!

P.S. Aprindeti astazi o lumanare pentru Mica. Credeti sau nu credeti. Poate ne vede de acolo de sus si ii trimitem putina lumina si foarte multa iubire”, a scris Magicianul.

Mica Niculescu a murit în 2013, la numai 32 de ani. Cu un an înainte fusese diagnosticată cu ciroză hepatică în stadiu avansat. Ultimele luni din viață și le-a petrecut pe patul de spital. A murit în după-amiaza zilei de 14 martie, la spitalul Fundeni din București.